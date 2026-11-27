2026년 11월 27일 전국 학교 비정규직 총파업으로 인해 355개 학교가 대체 급식을 제공했으며, 22개 학교는 오전 수업을 축소하거나 학정을 변경하며 392개 학교에서 미급식 문제가 발생했다.

2026년 11월 27일 전국 학교 비정규직 노동자들이 파업에 돌입하며 교육現場에 심각한 비상이 걸렸다. 이 파업으로 인해 392개 학교 의 급식 운영이 차질을 빚었고, 이는 학부모와 학생들에게 직접적인 생활不便을 야기했다. 특히 전북 전주시 완산구 효자동의 초등학교에서는 점심시간이 가까워졌음에도 조리실에서 정적만 흘렀다. 교사들은 분주하게 대체 급식 인 샌드위치와 바나나우유를 교실로 운반하며 학생들에게 배포했다.

392개 학교 차질 및 대체 급식 조치

전국 학교 비정규직 총파업의 직접적인 결과로 355개 학교가 빵과 우유 등의 대체 급식으로 대응했다. 또한 22개 학교는 오전 수업만 진행하거나, 일부 학교는 현장 체험학습 등으로 학사 일정을 변경하는 조치를 취했다. 이러한 변동으로 인해 총 392개 학교에서 급식 제공이 중단되거나 지연되는 사태가 발생했다. 학교 측은 매년 발생하는 노동쟁의로 인해 큰 혼란은 예상했으나, 여전히 급식 제공의 공백을 메우기 위해 고심했다.

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교사의 세심한 배려와 학부모의 불안감

전주 한 초등학교 교장 A씨는 아이들이 호불호 없이 먹을 수 있는 메뉴를 고민한 끝에 샌드위치와 바나나우유를 선택했다고 밝혔다. 그는 매년 노동쟁의가 있었기 때문에 큰 혼란이 발생하지는 않았다고 설명했으나, 현장에서는 세심한 배려가 요구되었다. 모든 음식을 나눠준 교사는 샌드위치 포장지를 직접 벗겨주며 학생들이 불편한 점이 없는지 세심하게 확인했다. 반면, 자녀에게 도시락을 전달한 학부모 이모 씨는 급식이 중단된 소식을 듣고 많이 당황했다고 전했다. 이 씨는 학교의 샌드위치와 우유만으로는 오후 수업 시간에 아이가 배가 고플 것 같아 볶음밥을 만들어 가져다주었다.

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학생과 학부모의 실제 반응과 영향

파업으로 인한 급식 공백은 학생들의 식사뿐만 아니라 학부모의 부담으로도 이어졌다. 8세 장군은 평소 부모님이 좋아하는 음식을 도시락으로 싸주셨다고 언급하며, 평소 급식을 먹다가 도시락을 먹어보니 좋았다고 웃었다. 이는 일시적인 대체 식사의 한계를 보면서도, 학부모의 각별한 관심이 필요했음을 시사한다. 전주시를 비롯한 전국 각지의 학교에서는 이 같은 사태가 반복되면서 비정규직 노동자의 처우 개선과 교육 안정성 사이의 균형을 찾는 논의가 다시금 강조되고 있다. 이번 파업은 단순한 노동 쟁의를 넘어 교육 생태계에 미치는 영향을 확인시키는 계기가 되었다.