2026년 11월 17일 국무회의를 통과한 조작기소 특검법에 따라 최대 309명 규모의 특검단이 최대 200일 동안 활동하며 대통령을 포함한 12개 항목의 사건을 수사한다.

2026년 11월 17일 국무회의 에서 '조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률'이 통과되었다. 이 법안은 최대 309명 규모의 특별검사팀을 구성하여 임명일로부터 최대 200일 동안 활동하도록 규정하고 있다. 이러한 광범위한 인력 배정은 과거 국가기관들의 사건 조작과 은폐 의혹을 포괄적으로 수사하기 위한 취지이나, 현실적인 인력 충원과 증거 수집의 어려움이 예상된다.

수사 대상 12개 항목과 주요 사건

특검법이 정한 수사 대상 사건은 총 12개 항목으로 구분되어 있다. 이재명 대통령은 대장동 및 위례신도시, 백현동 개발 관련 비리, 허위사실 공표, 성남FC 불법 후원, 김진성씨 위증교사, 쌍방울 대북 송금 및 김성태 전 회장 해외 원정 도박, 경기도지사 법인카드 유용 등 6개 항목에 연루된 것으로 명시되었다. 또한 서해 공무원 피격 및 동해 선원 북송 사건, 문재인 정부 통계 조작, 문 전 대통령 사위 취업 뇌물수수, 윤석열 대선 후보 명예훼손 수사, 월성원전 1호기 경제성 조작 의심 등이 포함된다.

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이 같은 세부 항목은 국가기관인 검찰청, 국가정보원, 감사원 등이 행한 의혹 사건을 대상으로 하며, 수사권과 기소권을 분리하는 현행 형사소송법 개정 취지와는 다른 방식으로 진행될 전망이다. 특히 기존 검찰청이 10월 형사사법제도 전환으로 공소청과 중대범죄수사청(중수청)으로 분리되면서 두 기관 모두 심각한 인력 부족에 시달리고 있는 상황이다. 이번 정권 들어 벌써 일곱 번째 특검이 출범함에 따라 공소청에는 사건 적체가 역대 최다 수준으로 쌓였으며, 수사 중인 선관위 특검팀은 정원을 채우지 못하는 등 사정기관의 인력난이 공공연한 사실로 대두되었다.

야당 비판과 헌법적 쟁점

국민의힘 의원들은 11월 17일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 국무회의를 앞둔 이 법안을 규탄하는 구호를 외쳤으며, 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 지도부와 의원들이 청와대 앞에서 현장 의원총회를 마친 후 정부서울청사로 행진하기도 했다. 비판의 핵심은 이재명 대통령이 연루된 형사사건을 '조작기소'로 결론지은 채 수사를 진행하는 점이다. 또한 사건 당사자인 이 대통령이 특검을 임명함으로써 이해관계가 충돌한다는 주장이 제기되었다. 수사권과 기소권을 분리하는 형사소송법 개정 취지에 역행하여, 특검팀에 파견된 검사가 수사권 행사에 개정 전 법률을 적용하는 것도 위헌 소지가 있다는 지적이 나온다.

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법률 조항의 추상성과 모호성에 대한 논란도 크다. 특검법안은 수사 대상을 '야당 대표 제거 등 목적 달성을 위해 통상의 경우와 달리 장기간에 걸쳐 대규모 검찰 인력을 집중 동원해 검찰권을 남용하거나 하게 하였다는 범죄 의혹 사건'으로 정의했으나, 표현이 지나치게 광범위하다는 평가다. 아울러 특검팀의 언론 브리핑 범위에서 피의사실을 제외하지 않아, 수사 중인 사실을 단정적으로 공개할 우려가 제기되었다. 수사에 협조한 사람의 형량을 감면해주는 이른바 '플리바게닝' 조항 역시 법적 공정성에 대한 논란을 키우고 있다.

법적 절차 및 향후 전망

특검팀의 활동은 임명일부터 최대 200일 동안 제한되며, 이 기간 내 광범위한 수사를 진행해야 한다. 그러나 수사 대상 중 이미 공소가 제기되어 재판 중인 사건들이 많기 때문에, 법원이 법적 요건을 엄격하게 해석하여 사건 기록 열람과 등사를 허용하지 않을 경우 특검팀의 수사는 초기 단계부터 난관에 부딪힐 수 있다. 한 차장검사는 이번 특검이 과거 검찰 개혁의 명분에 역행하여 수사 대상과 목표를 정해놓고 수사권과 기소권을 모두 행사하는 것이라고 강하게 비판했다.

특검이 수사 결과를 내놓더라도 대상자들이 이를 납득하지 못할 뿐만 아니라, 법왜곡죄와 같은 추가적인 시비에 휘말릴 소지도 있다고 전문가들은 분석한다. 12개 항목에 걸친 광범위한 수사와 함께 인력 부족, 법적 해석의 갈등, 이해관계 충돌 등 구조적인 한계가 명확히 드러난 만큼, 특검팀의 독립성과 공정성을 둘러싼 논쟁은 앞으로도 지속될 전망이다.