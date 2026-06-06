2026년 현충일 띠별 운세, 조규문의 6월 6일 금주운세

한국 전통 12간지에 따른 2026년 현충일(6월 6일) 띠별 운세가 공개되었다. 사주·작명·풍수 전문가 조규문이 제공한 이번 금주운세는 각 띠별 재물, 건강, 사랑, 길방과 함께 생년별 구체적인 조언을 담고 있다.

2026년 6월 6일 토요일 (음력 4월 21일) 현충일 쥐 - 재물 : 무난 건강 : 양호 사랑 : 기쁨 길방 : 東 36년생 살아온 세월에 자부심 갖자. 48년생 보람과 의미 있는 하루. 60년생 반가운 만남이나 소식 생길 수. 72년생 가족과 함께하는 시간 갖자. 84년생 계획한 일을 실행. 96년생 요란하지 않고 품위 있게.

소 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 베풂 길방 : 南 37년생 옛날을 추억하고 이야기하자. 49년생 도움 주거나 도움 받을 수. 61년생 적당한 소비는 삶의 윤활유. 73년생 칭찬은 고래도 춤을 추게. 85년생 받기보다 베푼다. 97년생 집안과 나라 생각하는 하루. 호랑이 - 재물 : 지출 건강 : 주의 사랑 : 갈등 길방 : 西 38년생 알면 병, 모르면 약. 50년생 보면 답답, 안 보면 궁금. 62년생 말 아끼고 지갑 열어라. 74년생 때로는 져주는 것이 이기는 것. 86년생 포용심과 이해심이 필요. 98년생 혼자만의 시간과 공간을 갖자.

토끼 - 재물 : 지출 건강 : 주의 사랑 : 답답 길방 : 西 39년생 자녀 일에 간섭 말라. 51년생 정에 끌려가지 말 것. 63년생 약해지지 말고 단호해야 한다. 75년생 먹을 건 없고 버리기엔 아깝다. 87년생 버릴 것 버리고 정리할 것은 정리. 99년생 화이트 색상이 길. 용 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : ♥ 길방 : 北 40년생 효자보다 배우자가 낫다. 52년생 미우나 고우나 가족이 최고. 64년생 배우자 말 존중하면 가정이 평화. 76년생 서로 돕고 사는 것이 인지상정. 88년생 남보다 가족 우선. 00년생 네 마음을 알고 싶다.

뱀 - 재물 : 무난 건강 : 양호 사랑 : 행복 길방 : 東北 41년생 사는 맛 나는 하루. 53년생 오늘이 제일 좋은 날. 65년생 삶이 행복으로 채워질 수도. 77년생 목적 달성하고 성취감을 맛볼 수도. 89년생 웃음꽃이 활짝 피어날 수. 01년생 소중한 순간은 사진을 찍자. 말 - 재물 : 무난 건강 : 양호 사랑 : 열정 길방 : 西 42년생 즐거운 지출 한다. 54년생 오늘이 제일 젊은 날. 66년생 100세 시대, 열정 갖고 살자. 78년생 유익한 곳에 보람 있는 지출. 90년생 하고 싶은 것은 하면서 살자. 02년생 자신감, 자부심으로 무장하기.

양 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 베풂 길방 : 南 43년생 시대 맞춰서 살고 낙천적으로 살자. 55년생 복잡하게 생각 말고 단순하게. 67년생 결과 잘 예측해야 손실 없다. 79년생 평범한 일상이 소중하다. 91년생 취미생활보다 가족과 함께 보내는 시간 필요. 원숭이 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 질투 길방 : 北 44년생 열 손가락 깨물어 아프지 않은 것 없다. 56년생 가지 많은 나무 바람 잘 날 없다. 68년생 사공이 많으면 배가 산으로 간다. 80년생 형식에 얽매이지 말고 형편에 맞춰라. 92년생 남의 떡이 커 보인다.

닭 - 재물 : 좋음 건강 : 튼튼 사랑 : 한마음 길방 : 西 45년생 가족의 화목이 행복의 근본이다. 57년생 버릴 것이 없는 하루가 될 듯. 69년생 하나부터 열까지 마음에 들 수도. 81년생 집안의 일은 가족이 힘과 마음 모아라. 93년생 마음이 통하고 대화가 잘 될 듯. 개 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 베풂 길방 : 南 46년생 나이 들어도 배울 것이 있는 법. 58년생 손에 익숙한 것이 편하다. 70년생 귀는 활짝 열고 말은 아끼고 칭찬은 많이 하라. 82년생 집안의 일은 배우자와 상의할 것. 94년생 가성비와 가심비 고려할 것.

돼지 - 재물 : 무난 건강 : 양호 사랑 : 기쁨 길방 : 東 47년생 이것도 좋고 저것도 마음에 든다. 59년생 꿈은 이루어진다, 소원을 말해 봐. 71년생 유쾌, 상쾌, 통쾌한 하루 될 듯. 83년생 유적지나 전통문화로 여행 떠나자. 95년생 친구와 만나거나 연인은 데이트. 오늘의 운세 조규문(사주, 작명, 풍수 전문가





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