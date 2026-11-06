2026년 역대 최더운 해 될 확률 67%...슈퍼엘니뇨 영향

카본브리프와 기상청은 2026년이 2024년을 제치고 역대 가장 더운 해가 될 확률이 67%에 달한다고 발표했다. 강력한 슈퍼 엘니뇨 현상이 주요 원인이다.

영국의 비영리 기후 분석 전문 매체 ' 카본브리프'는 2026년 이 산업화 이전 시대 이후 기록된 모든 해 중 가장 기온이 높았던 2024년 의 기록을 깨고 역대 최악의 더위 해가 될 가능성이 매우 높다고 밝혔다. 카본브리프 가 최근 발표한 '기후 분석' 보고서에 따르면, 올해 전 지구 평균 기온이 2024년 의 기록을 넘어설 확률이 67%로 집계되었다.

기후 데이터로 본 2026년 기온 상승 확률

카본브리프는 전 세계 기후 분석 기관들의 데이터 세트 6개를 종합하여 분석을 진행했다. 지난 1분기에는 2026년이 역대 최다위 해가 될 확률을 19%로 계산했으나, 2분기에는 35%로 상승했다. 이어 진행된 이번 3분기 분석에서는 확률이 67%로 거의 두 배 이상 급등했다. 산업화 이전 대비 전 지구 평균 기온이 가장 크게 오른 해는 2024년으로, 카본브리프는 이를 1.52도로 계산한다. 올해 기록이 1.5도를 넘어설 확률은 93%이며, 1.52도를 완전히 넘어서는 확률은 67%로 분석되었다.

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기관별 관측 차이와 엘니뇨의 영향력

전 세계 표면의 약 22%가 7월부터 9월까지 역사상 가장 뜨거운 시기를 보냈다. 열대 태평양 대부분 지역, 서부 지중해, 이베리아 반도가 포함되는 이 지역 중 서유럽은 올해 사상 최악의 폭염을 경험했다. 기온 상승에 결정적인 영향을 미치는 것은 역대 가장 강력하게 발달한 '슈퍼 엘니뇨' 현상이다. 2024년 상반기까지 월별 평균 기온은 2024년의 기록보다 낮았으나, 6월 열대 태평양 동쪽의 해수면 온도가 평소보다 높아진 엘니뇨가 무서운 기세로 심화되면서 평균 기온이 급격히 올랐다.

특히 올해 7월부터 9월까지 산업화 이전 대비 평균 기온 편차는 1.57도로, 2023년과 함께 역대 가장 뜨거운 3분기로 기록되었다. 반면 올해 1월부터 9월까지의 평균 기온 편차는 1.45도로, 2024년 당시 최고 기록보다 약 0.06도 낮은 상태를 유지했다. 엘니뇨 감시를 위한 특정 지역의 해수면 온도 편차는 9월에 역대 최고치를 기록한 뒤 계속해서 상승 중이며, 엘니뇨 최정점을 맞는 이번 겨울에는 편차가 4도까지 도달할 것이라는 관측도 제기된다.

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기상청 전망과 내년도 2027년 기온 예측

우리나라 기상청도 6일 올해 5월부터 엘니뇨가 발생했음을 공식 확인했다고 밝혔다. 현재 관찰되고 있는 엘니뇨는 역대 가장 강력한 엘니뇨가 될 것으로 전망한다. 10월 해수면 온도 편차가 2.6도, 3개월(8월에서 10월) 평균 편차가 2.4도를 기록하며 모두 같은 기간 역대 1위를 달성했다. 이는 1997년과 2015년 등 과거 가장 강력한 엘니뇨가 발생했던 당시 수치보다 높은 수치로 분석된다. 기상청은 엘니뇨 발달 시 동쪽 고기압성 순환 강화로 인해 우리나라에 따뜻하고 습한 공기가 유입되어 기온과 강수량이 평년보다 높아질 것이라고 짚었다.

엘니뇨는 발생한 다음 해의 기온 상승에 큰 영향을 미친다. 2024년이 가장 더운 해가 된 배경에도 2023년 발생한 엘니뇨 현상이 작용했다. 카본브리프는 2027년의 기온이 산업화 이전보다 1.7도 높아져 역대 가장 더운 해가 될 확률이 96%에 달할 것이라고 내다봤다. 다만 기후 분석 기관마다 의견 차이는 존재했다. 버클리어스 데이터 세트에서는 역대급 기온 상승 확률이 97%로 높았으나, 유럽 중기예보센터(ECMWF) 데이터 세트에서는 20% 미만으로 나타나 기관별 관측 경향이 다르게 나타났다.