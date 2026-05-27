2026년 지방선거: 서울시장 선거의 승부처

2026년 지방선거의 서울시장 선거는 승부처가 될 전망이다. 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 이뤄내야 할 과제가 무엇인지 살펴본다.

27일 서울 서대문구 신촌역 일대 6·3 지방선거 각 정당 출마자들의 현수막이 나부끼고 있다. 2026.5.27.hug@yna.co.kr서소문 고가도로 붕괴 사고로 더불어민주당 정원오 · 국민의힘 오세훈 후보가 이틀째 선거운동을 멈춘 상태였으나, 사전투표를 이틀 앞둔 27일 강남·북과 한강 벨트 지역에서 만난 유권자들의 관심은 어느 때보다 뜨거웠다.

거리에서는 이번 선거의 뉴 페이스인 정 후보가 이재명 정부와 함께 가져올 변화에 대한 기대감과 경륜을 앞세운 오 후보를 통해 서울에서라도 이재명 정권을 견제해야 한다는 심리가 팽팽하게 맞서고 있었다. 지방선거 최대 승부처인 서울시장 선거에서 양강의 후보가 끌어올 표심의 많고 적음은 결국 투표함을 열어봐야 가까스로 가려낼 수 있을 정도로 보였다.

(서울=연합뉴스) 김주형 기자=23일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 서울 서대문구 홍제동 일대에서(사진 왼쪽), 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 강서구 발산역 인근 광장에서(사진 오른쪽) 유세하고 있다. 2026.5.23 kjhpress@yna.co.kr서울시장 선거의 승패를 결정하는 한강벨트에서 만난 유권자들은 선거를 일주일 앞둔 이날도 특정 후보로 쏠림 현상을 보이지 않았다. 세대별로는 20대 여성이나 40~50대 유권자는 정원오 후보를, 20대 남성과 70세 이상의 유권자들은 오세훈 후보를 대체로 지지했으나, 전체적으로 그 비율이 엇비슷한 모습을 보였다. 마포구 경의선숲길에서 만난 이민하(42)씨는 이





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