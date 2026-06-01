2026년 6월 2일 오늘의 운세

2026년 6월 2일 화요일, 쥐띠는 재물과 건강은 보통이지만 사랑은 질투로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 각띠별 운세를 확인해 보세요.

2026년 6월 2일 화요일, 쥐띠는 재물과 건강은 보통이지만 사랑은 질투로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 36년생은 낙천적이고 긍정적으로 살았으면 좋겠습니다. 48년생은 사람 많은 곳에 가지 말아야 하며, 60년생은 남과 엮이지 말아야 합니다. 72년생은 서바이벌을 통해 삶이 경쟁의 연속이 될 것입니다. 84년생은 적을 만들지 말고 부드럽게 행동해야 합니다. 96년생은 자랑과 자만 말고 겸손해야 합니다.

소띠는 재물과 건강은 보통이지만 사랑은 기쁨으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 37년생은 사람 사는 것에 대해 모두 비슷하다고 생각해야 합니다. 49년생은 웃으면 복이 오고, 웃고 살아야 합니다. 61년생은 사사로운 것으로 감정 소모를 피해야 합니다. 73년생은 부분보다는 전체를 봐야 합니다. 85년생은 말이 아닌 문서로 행동해야 합니다. 97년생은 오후보다 오전이 좋습니다. 호랑이띠는 재물은 무난하지만 건강은 양호하고 사랑은 ❤️로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 38년생은 주변 모든 것을 사랑으로 다스려야 합니다. 50년생은 사람은 정으로 사는 것이 중요합니다. 62년생은 서로 대화가 통할 수 있어야 합니다. 74년생은 배우자 말에 귀를 기울여야 합니다. 86년생은 주는 정과 받는 정이 생길 수 있어야 합니다. 98년생은 가까운 사이로 발전할 수 있어야 합니다.

토끼띠는 재물은 무난하지만 건강은 양호하고 사랑은 기쁨으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 39년생은 건강이 제일 소중한 자산입니다. 51년생은 가족이 중요한 재산입니다. 63년생은 재물운이 좋아질 수 있습니다. 75년생은 돈 되는 일과 유익한 일 생길 수 있습니다. 87년생은 금전운이 상승하고 재테크에 관심을 갖아야 합니다. 99년생은 유익한 제안이나 정보가 필요합니다. 용띠는 재물은 지출이지만 건강은 주의가 필요하고 사랑은 갈등으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 40년생은 힘쓰는 일은 하지 말아야 합니다. 52년생은 살갑게 다가오는 사람을 경계해야 합니다. 64년생은 원인 없는 결과는 없다. 76년생은 사람을 믿지 말고 기대하지도 말아야 합니다. 88년생은 변을 피하는 것이 중요합니다. 00년생은 남과 논쟁하지 말아야 합니다.

뱀띠는 재물은 지출이지만 건강은 주의가 필요하고 사랑은 만남으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 41년생은 친인척 소식이 접할 수 있습니다. 53년생은 외출하지 말고 약속하지 말아야 합니다. 65년생은 불필요한 만남을 피해야 합니다. 77년생은 허언과 허세를 자제해야 합니다. 89년생은 서로 입장이나 생각이 다를 수 있습니다. 01년생은 물건 구입 다음에 하라. 말띠는 재물은 지출이지만 건강은 보통이고 사랑은 답답으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 42년생은 내 몸은 내가 지켜야 합니다. 54년생은 나이 들면 여기저기 쑤시고 아프다. 66년생은 과로 말고 무리하지도 말아야 합니다. 78년생은 공적인 것과 사적인 것을 구분해야 합니다. 90년생은 귀찮은 일 생길 수도 있습니다. 02년생은 몸에 부상이 안 생기게 해야 합니다.

양띠는 재물은 무난하지만 건강은 양호하고 사랑은 행복으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 43년생은 보람 있고 의미 있는 하루가 될 것입니다. 55년생은 오늘 이 제일 좋은 날입니다. 67년생은 성취감이 생기고 사는 맛이 나는 하루가 될 것입니다. 79년생은 소원을 말해 봐, 꿈은 이루어지는 것입니다. 91년생은 삶이 행복의 향기로 채색될 수도 있습니다. 원숭이띠는 재물은 보통이지만 건강은 보통이고 사랑은 베풂으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 44년생은 칭찬과 덕담은 고래도 춤을 추게 합니다. 56년생은 식욕이 없어도 잘 먹고 건강식품을 섭취합니다. 68년생은 한 번에 되지 않고 여러 번 시도해야 합니다. 80년생은 부드러움이 강함을 이길 수 있습니다. 92년생은 배운다는 자세가 필요합니다.

닭띠는 재물은 보통이지만 건강은 보통이고 사랑은 베풂으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 45년생은 새로운 것을 두려워 말아야 합니다. 57년생은 나무를 보지 말고 숲을 봐야 합니다. 69년생은 오전의 상황과 오후의 상황이 다를 수 있습니다. 81년생은 이러지도 못하고 저러지도 못할 수 있습니다. 93년생은 말은 아끼고 행동을 신중히해야 합니다. 개띠는 재물은 무난하지만 건강은 양호하고 사랑은 기쁨으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 46년생은 잘 먹고 즐겁게 사는 것이 제일입니다. 58년생은 금전운이 상승하고 이익되는 일 생길 수도 있습니다. 70년생은 지출도 하고 이익되는 일도 생길 수 있습니다. 82년생은 퇴보보단 발전적인 하루가 될 것입니다. 94년생은 능력 발휘하고 목표를 달성해야 합니다.

돼지띠는 재물은 좋으며 건강은 튼튼하고 사랑은 한마음으로 인해 길을 변하게 될 것입니다. 47년생은 혼자보다 사람들과 어울려 지내야 합니다. 59년생은 가족의 화목이 행복의 근본입니다. 71년생은 하나라도 모으고 챙겨 덩치 키울 것입니다. 83년생은 한 사람이라도 내 편을 만들어야 합니다. 95년생은 혼자보다 팀플레이가 효과적입니다.





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