2026년 4월 26일 띠별 운세

2026년 4월 26일 일요일, 음력 3월 10일의 띠별 운세입니다. 재물, 건강, 사랑운과 함께 길방향을 확인하고, 각 띠별 나이에 따른 조언을 통해 하루를 현명하게 보내세요. 조규문 전문가가 분석한 상세 운세를 통해 행운을 잡으시길 바랍니다.

2026년 4월 26일 일요일, 음력 3월 10일의 띠별 운세입니다. 쥐띠는 재물, 건강 모두 보통이지만 사랑운은 밝습니다. 북쪽이 길방이며, 36년생은 누군가에게 무언가를 챙겨주고 싶은 마음이 들 수 있습니다. 48년생은 효자보다 배우자가 더 낫다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 60년생은 배우자의 말을 경청하면 가정에 평화가 찾아올 것입니다. 72년생은 마음에 드는 사람이나 물건을 발견할 수 있습니다. 84년생은 피는 물보다 진하다는 것을 실감하게 될 것입니다. 96년생은 상대방의 마음을 알고 싶어하는 갈망이 커질 것입니다.

소띠는 재물이 좋고 건강도 튼튼하며 사랑운도 한마음입니다. 서쪽이 길방이며, 37년생은 나이를 잊고 하루를 즐기게 될 것입니다. 49년생은 가족의 화목이 행복의 근본임을 깨닫게 됩니다. 61년생은 목적 달성과 함께 성취감을 맛볼 수 있습니다. 73년생은 좋은 일에 많은 사람들이 함께해야 더욱 즐겁습니다. 85년생은 혈육의 정으로 뭉쳐 힘을 합쳐야 합니다. 97년생은 마음과 마음이 통하는 소중한 경험을 할 수 있습니다. 호랑이띠는 재물은 무난하고 건강은 양호하며 사랑운은 기쁨입니다.

북쪽이 길방이며, 38년생은 전통의 소중함을 느끼게 될 것입니다. 50년생은 손에 익숙한 것이 편안함을 가져다줍니다. 62년생은 계획이 순조롭게 진행될 가능성이 높습니다. 74년생은 좋은 결실을 거두고 보람을 느낄 수 있습니다. 86년생은 몸은 피곤하지만 마음은 즐거울 것입니다. 98년생은 좋은 추억을 만들 수 있는 기회가 찾아올 것입니다. 토끼띠는 재물과 건강 모두 무난하고 사랑운은 행복입니다.

북쪽이 길방이며, 39년생은 살아온 세월에 대한 자부심을 느끼게 될 것입니다. 51년생에게는 오늘이 가장 좋은 날이 될 수 있습니다. 63년생은 집안에 웃음꽃이 피어나는 행복한 하루를 보낼 것입니다. 75년생은 삶이 행복으로 채색될 수 있습니다. 87년생은 소원을 말하면 꿈이 이루어질 수 있습니다. 99년생은 좋은 사람과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. 용띠는 재물과 건강은 보통이지만 사랑운은 질투를 불러일으킬 수 있습니다.

서쪽이 길방이며, 40년생은 자녀를 이기는 부모는 없다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 52년생은 양쪽에서 중립을 지키는 것이 중요합니다. 64년생은 끌려가는 것과 도와주는 것은 다르다는 것을 명심해야 합니다. 76년생은 남보다 가족을 먼저 챙겨야 합니다. 88년생은 자신의 몫을 잘 챙겨야 합니다. 00년생은 자격지심을 버리고 자신감을 가져야 합니다. 이 외에도 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭, 개, 돼지띠의 운세가 상세히 제공됩니다. 오늘의 운세는 조규문 사주, 작명, 풍수 전문가가 분석했습니다





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