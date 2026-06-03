2026년 재보선 결과 민주당 9석 확보 그러나 부산 북구갑·평택을 패배로 빛바라…범여권 책임론과 합당 난관 예고

더불어민주당이 2026년 국회의원 재·보궐선거에서 14개 선거구 중 9곳에서 승리했으나 부산 북구갑과 경기 평택을에서 패배하며 상징적 의미가 퇴색했다. 특히 평택을에서는 범여권 표 분산으로 국민의힘에 승리를 헌납했고, 이로 인해 민주당과 조국혁신당의 합당에 차질이 우려된다. 주요 격전지 패배로 지도부 책임론이 불거지며 당내 개혁과 향후 전당대회에 영향이 예상된다.

더불어민주당 은 2026년 6월 3일 실시된 국회의원 재·보궐선거에서 총 14개 선거구 중 9곳에서 승리했다. 하지만 상징성이 큰 부산 북구갑 과 경기 평택을 에서 패배하며 승리의 의미가 크게 줄었다.

민주당과 조국혁신당 등 범여권 지도부에 대한 책임론이 제기되고 있다. 이번 재보선은 대구 달성군을 제외한 나머지 13개 선거구가 모두 민주당이 지니고 있던 지역구였기에 민주당으로는 최대한 많은 곳에서 승리해야 했다. 개표 결과 민주당은 인천 계양을(김남준), 연수구갑(송영길), 경기 안산갑(김남국), 하남갑(이광재), 충남 아산을(전은수), 전북 군산시·김제시·부안군갑(김의겸)·을(박지원), 광주 광산구을(임문영), 제주 서귀포시(김성범)에서 이겼다. 국민의힘은 강세 지역 대구 달성군(이진숙), 울산 남구갑(김태규), 충남 공주시·부여군·청양군(윤용근)과 경기 평택을(유의동)에서 승리했다.

국민의힘에서 제명된 한동훈 후보는 부산 북갑에서 무소속으로 당선되며 정치적 생환에 성공했다. 부산 북구갑은 민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈의 3자 구도로 진행되었으며, 한동훈의 승리는 여당인 국민의힘의 지도부 거취와 보수 재건의 주도권에도 영향을 미칠 중요한 결과였다. 여당에서는 잠재적 대권주자이며 이재명 대통령에 강하게 맞섰던 한동훈을 반드시 잡아야 했지만, 민주당은 이재명 대통령의 만류에도 영입한 하정우 후보가 정치 신인으로 고전했고 정청래 위원장의 실언 등이 겹치며 우위를 점하지 못했다.

전재수 전 부산시장이 2년 전 과반을 얻었음에도 그의 지지층이 제대로 결집되지 않아 패배했다. 경기 평택을은 민주당 김용남, 조국혁신당 조국, 국민의힘 유의동의 3파전에 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안까지 5자 구도로 치러졌다. 조국 후보의 출마로 정치적 상징성이 거의 없던 평택을이 최대 격전지로 부각되었고, 조국은 김용남 후보에 대해 네거티브 공세를 펼쳤다. 이로 인해 범여권 내 갈등이 격화되었고, 결국 유의동 후보가 30%대 중반의 득표에 그치며 범여권 표가 분산되어 사실상 승리를 헌납했다.

평택을 패배로 인해 민주당과 조국혁신당의 합당에도 큰 어려움이 예상되며 조국 후보에 대한 책임론이 제기될 것으로 보인다. 그 외에도 박수현 충남지사 당선자의 지역구 공주시·부여군·청양군과 김상욱 울산시장 당선자의 지역구 남구갑을 지키지 못한 것도 아쉬운 대목이다. 전체적으로 많은 선거구에서 승리했지만 부산 북구갑과 평택을 같은 주요 지역에서의 패배가 향후 8월 전당대회 지도부 선출 등 당내 정치에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다





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