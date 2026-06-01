2026년 인터내셔널 부커상 수상 양솽쯔, 대만의 정체성과 주체성을 강조

대만 작가 양솽쯔가 2026년 인터내셔널 부커상을 수상한 가운데, 대만의 정체성과 주체성을 강조했다. 양솽쯔는 국제정세 속에서 대만은 굉장히 위험한 많은 압력을 받는 상황이라며, 이같은 정치적 추세 속에서 대만의 더 다양한 면모를 세계에 알리고 싶었고, 문학적 방법을 통해 대만을 알리고 싶었다고 말했다.

대만 작가 양솽쯔 가 2026년 인터내셔널 부커상 을 수상한 가운데, 대만의 정체성 과 주체성 을 강조했다. 양솽쯔 는 국제정세 속에서 대만은 굉장히 위험한 많은 압력을 받는 상황이라며, 이같은 정치적 추세 속에서 대만의 더 다양한 면모를 세계에 알리고 싶었고, 문학적 방법을 통해 대만을 알리고 싶었다고 말했다.

또한 양솽쯔는 한국과 마찬가지로 대만은 일제의 식민지 시대를 겪었다면서도 대만인이 일제시대를 생각하면 떠올리는 정서는 한국인의 정서와는 차이가 있다고 설명했다. 양솽쯔는 대만은 직접 선거를 통해 총통을 선출하게 된 1996년까지 식민 지배와 별다를 게 없는 삶을 살았다고 주장했다. 문학작품을 통해 일제시대 대만을 탐구하는 것은 곧 대만의 정체성을 탐색하는 일이기도 하다고 말했다. 또한 양솽쯔는 음식은 단순한 소재가 아니라 두 여성과 두 문화를 이해하는 핵심 코드라고 설명했다.

치즈코는 대만의 다채로운 미식을 경험하면서 그 안에 담긴 역사와 문화를 점점 이해하게 된다며, 음식은 두 여성과 두 문화를 이해하는 핵심 코드라는 점을 강조했다





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