국민연금공단 제출 자료에 따르면 사업주 체납으로 연금 수급에 차질을 빚는 근로자가 1만550명에 달한다. 이중부담 해소 방안과 징수 강화책이 시급한 상황이다.

국민연금심의위원회는 이날 2026년도 국민연금 급여액을 논의하는 자리에서, 사업주 체납 으로 인한 연금 수급 권 박탈 문제가 심각한社会적 쟁점으로 부각되고 있다. 이미 연금 수급 연령에 도달한 근로자 중 체납 피해가 확인된 인원이 1만550명에 달하며, 이는 현행 제도의 구조적 결함을 드러내는 결과다. 이러한 실태는 근로자가 자신의 책임이 아닌 사업주의 불법 행위 때문에 노후 보장 기회를 잃고 있다는 점에서 제도 개선의 긴박함을 요구한다.

체납 가입자 현황과 수급 연령 도달자 비중

27일 국민연금공단이 국회 보건복지위원회 소속 소병훈 의원실에 제출한 서면질의 답변자료에 따르면, 2026년 9월 기준 사업주 체납으로 가입 기간이 인정되지 않아 연금 수급을 위한 최소 가입 기간인 120개월을 채우지 못한 근로자는 총 13만4천616명으로 집계되었다. 이는 국민연금 재정의 건전성뿐만 아니라 개별 가입자의 생존권에도 직결되는 심각한 수치다.

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이들 13만4천616명 중 연금 수급 연령에 도달하지 않은 가입자는 11만9천566명으로 전체의 88.82%를 차지했다. 반면, 이미 수급 연령(2026년 기준 63세, 즉 1963년생 및 그 이전 출생자)에 도달하여 당장 연금 수급에 차질을 빚는 가입자는 1만550명으로 파악되었다. 이들은 당장 노후 생활에 필요한 연금 받을 권리를 상실할 위기에 처해 있는 만큼 가장 시급한 보호가 필요한 집단이다.

장기 체납액 증가와 징수 시스템의 한계

감소세를 보이던 국민연금 장기 체납액이 다시 증가세로 돌아섰다. 13개월 이상 4대 사회보험 장기 체납액(2024년말 기준 1조1천217억원) 중 국민연금 체납액은 4천888억원으로 3만1천 곳의 사업장이 체납에 포함되었으며, 이는 4대 보험 중 가장 큰 비중을 차지한다.

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국민연금 체납액은 2021년 5천817억원에서 2024년 4천888억원으로 감소하는 양상을 보이다가, 2025년 6월 기준 5천31억원을 기록하며 전년 말 체납액을 이미 넘어섰다. 심지어 213개월(17년 9개월) 동안 1억6천만원을 체납하거나, 짧은 기간인 2년 2개월 만에 26억원을 넘게 미납한 사업장도 확인되어 징수 시스템의 실효성에 대한 비판이 가중되고 있다.

최근 10년간 국민연금 체납으로 형사 고발된 사례는 855건(체납액 418억원)에 그쳤으며, 고발을 통해 실제 징수한 금액은 82억원에 불과했다. 이는 전체 체납액 중 징수율이 19%에 불과함을 의미하며, 같은 기간 사업장 폐업 후 5년 경과 등을 이유로 징수를 포기한 관리 종결 체납액도 1천157억원에 달해 수거 실패가 만연해 있음을 보여준다.

근로자 이중 부담 구조와 구제 방안 부재

가장 큰 문제는 다른 사회보험과 달리 국민연금만 사업주 체납으로 인한 불이익을 근로자가 감내해야 하는 구조라는 점이다. 건강보험이나 고용보험, 산재보험은 사업주가 보험료를 체납해도 근로자가 월급명세서 등으로 근무 사실을 입증하면 혜택을 정상적으로 보장받는다. 반면 국민연금은 사업주가 보험료를 내지 않으면 해당 기간 자체가 근로자의 가입 기간에서 아예 제외된다.

현재 공단은 사업주 체납 시 근로자에게 체납 사실 통지서를 발송하고, 급여에서 보험료를 원천 공제한 사실이 확인되면 해당 월 가입 기간의 절반(1/2)을 인정해 준다. 하지만 나머지 절반을 인정받아 연금 수급권을 온전히 확보하려면 근로자 본인이 미납된 보험료를 직접 내는 개별 납부를 신청해야 한다. 이는 이미 떼인 돈을 또 내야 하는 이중 부담으로 작용한다.

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사업장이 파산하여 강제징수가 불가능하거나, 근로자가 경제적 여력 부족 등으로 개별 납부를 신청하지 못하면 체납 기간의 전부 또는 일부를 가입 기간으로 인정받지 못하게 된다. 이는 성실하게 보험료를 납부한 사람들과의 형평성 문제를 야기하며, 도덕적 해이 가능성을 키우는 원인이 되고 있다.

공단의 대응 조치와 향후 논의 과제

이에 대해 국민연금공단은 가입 내역 안내와 60세 도달 및 수급 연령 3개월 전 추가 납부 안내를 강화하고, 국민건강보험공단과 협의체를 운영하며 징수 활동을 독려하고 있다고 밝혔다. 또한 고액·상습 체납 사업주의 인적 사항 공개 기준을 현행 체납 1년 이상 및 2천만원 이상에서 1천만원 이상으로 확대하는 법령 개정을 보건복지부와 논의 중이다.

다만 근로자 구제제도 확대에 대해서는 연금 재정 추계와 성실 납부자와의 형평성, 체납 사업장의 도덕적 해이 등을 종합적으로 고려해 복지부와 협의하겠다는 입장이다. 이미 수급 연령에 도달한 1만550명의 피해 즉각 해소와 체납 징수율 향상을 위한 강력한 법적 조치 마련이 시급한 시점이다.