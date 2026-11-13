2026 MLB MVP, 알바레스-크로암스트롱 만장일치 선정

2026시즌 MLB MVP에 요르단 알바레스와 피트 크로암스트롱이 선정됐다. 오타니와 저지가 고배를 마신 가운데 양대 리그 모두 만장일치 우승이 이루어진 역사적 순간.

2026 시즌 미국 메이저리그(MLB) 최우수선수(MVP)는 요르단 알바레스 와 피트 크로암스트롱 에게 돌아갔다. 기존 오타니 쇼헤이 와 애런 저지 의 독주가 끊기고 두 선수가 각각 아메리칸리그(AL)와 내셔널리그(NL)의 영예를 차지했다.

알바레스-크로암스트롱 만장일치 MVP 선정

미국야구기자협회(BBWAA)는 13일(한국시각) 2026시즌 MVP 투표 결과를 발표했다. 아메리칸리그 요르단 알바레스(휴스턴 애스트로스)와 내셔널리그 피트 크로암스트롱(시카고 컵스)은 모두 1위 표 30장을 획득해 만장일치로 선정되었다. 두 선수 모두 생애 최초 MVP 수상이라는 기록을 세웠다.

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엠엘비닷컴(mlb.com)은 한 시즌에 양대 리그 MVP와 사이영상 수상자가 모두 만장일치로 뽑힌 건 이번이 처음이라고 전했다. 이는 MLB 역사상 전례 없는 해로 기록될 전망이다.

알바레스의 타격왕 및 슬러거 기량

휴스턴에서 활약한 요르단 알바레스는 올해 리그에서 가장 무서운 타자로 꼽혔다. 그는 타율 0.316를 기록하며 메이저리그 전체 타격왕에 올랐다. 또한 출루율 0.432와 장타율 0.601 역시 전체 1위를 차지했다.

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42홈런과 106타점을 올리며 슬러거로서의 면모도 입증했다. 휴스턴 선수로는 제프 배그웰(1994년), 호세 알투베(2017년)에 이어 세 번째로 MVP에 뽑혔다. 지명타자로는 오타니(2024년)에 이어 두 번째다.

크로암스트롱의 40-40 클럽 및 방어력

시카고 컵스의 피트 크로암스트롱은 공수주 모든 면에서 빼어난 시즌을 보냈다. 그는 타율 0.280, 45홈런, 41도루를 기록하며 메이저리그 역대 7번째 40홈런-40도루를 달성했다. 홈런은 카일 슈워버(필라델피아 필리스)와 함께 메이저리그 공동 1위였다.

119득점은 양대 리그 최다였다. 팬그래프스 기준 대체선수 대비 승리기여도(WAR) 역시 10.6으로 가장 높았고, 골드글러브도 받았다.

오타니 2위, 저지 최종후보 탈락

2021년과 2023∼2025년 리그 MVP였던 오타니 쇼헤이는 총점 264점으로 크로암스트롱에 이어 2위에 올랐다. 그는 LA 다저스에서 뛰었으나 만장일치 우승에는 실패했다.

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2022년과 2024∼2025년 아메리칸리그 MVP인 애런 저지는 최종 후보 3명에도 들지 못했다. 갈비뼈 골절로 3개월 넘게 자리를 비운 탓에 정규시즌 66경기 출전에 그쳤다. 이는 뉴욕 양키스의 주장으로서 큰 손실로 작용했다.

사이영상도 양대 리그 만장일치

투수 최고 영예인 사이영상도 나란히 만장일치였다. 내셔널리그 사이영상은 밀워키 브루어스의 제이컵 미저로우스키가 가져갔다. 아메리칸리그 사이영상은 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러가 선정되었다.

이로써 2026시즌 MLB는 MVP와 사이영상 부문에서 모두 만장일치라는 극적인 결과를 남겼다. 각 팀과 선수들의 다음 시즌 행보가 주목된다.