2026 LoL 월즈 결승, 빌리빌리 게이밍이 젠지를 제치고 창단 첫 우승

중국 빌리빌리 게이밍(BLG)이 15일 미국 뉴욕 바클레이스 센터에서 열린 2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에서 한국 젠지(Gen.G)를 1-3으로 꺾고 우승했습니다.

중국 프로게임단 빌리빌리 게이밍 (BLG)이 15일(한국시각) 미국 뉴욕 바클레이스 센터 에서 열린 2026 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십 결승에서 한국 젠지(Gen.G)를 1-3으로 꺾고 정상에 올랐다. 이로써 BLG는 창단 이후 처음으로 세계 선수권 대회 우승을 차지했으며, 중국 리그 LPL 은 2021년 이후 5년 만에 정상 등극에 성공했다. 중국 팀의 월즈 우승은 이번이 통산 4번째다.

BLG, 기선 잡힌 젠지를 역전하며 창단 첫 정상 등극

빌리빌리 게이밍은 1세트를 내주며 불리한 출발을 했지만, 중반 이후 꾸준한 플레이로 젠지를 제압했다. 2세트에서는 53분간 이어진 혈투 끝에 승리하며 흐름을 잡았다. 3세트부터는 나이트의 빅토르가 한타를 열며 빌리빌리 게이밍의 공격적인 운영이 빛을 발했다. 빈과 바이퍼가 킬을 보태며 경기의 주도권을 완전히 가져왔다.

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결승 4세트에서는 룰러가 초반 연속 킬로 앞서나갔지만, 빈의 그웬이 활약하며 빌리빌리 게이밍이 교전 매력을 우위로 이끌었다. 젠지는 바론 사냥으로 추격을 노렸으나 빈의 저지에 막혔다. 빌리빌리 게이밍은 43분 만에 넥서스를 파괴하며 우승을 확정지었고, 젠지의 첫 월즈 정상 도전은 준우승으로 마무리되었다.

한국 팀 2011년 이후 10회 우승, LPL은 5년 만 정상 회담

이번 대회를 통해 한국 팀은 2011년 이후 통산 10차례 월즈 정상에 오른 것으로 집계되었다. 이에 비해 중국 팀은 4번째 우승을 기록하며 강국을 견제하고 있다. 빌리빌리 게이밍의 우승으로 중국 프로게임계는 2021년 이후 처음으로 최정상 리그의 명성을 되찾았다.

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빌리빌리 게이밍은 2세트를 내준 후 장기전에서 끈질긴 수비와 역공을 펼쳤다. 특히 3세트와 4세트에서 보여주었던 팀워크는 중국 리그의 진화된 전술력을 입증했다. 젠지는 1세트에서 드래곤 4개와 장로 버프를 선점하며 압도했으나, 한타에서의 실패로 기선을 제압하지 못했다.

뉴욕 매진 행사, 전년 대비 시청자 수 급감 논란

당일 뉴욕 바클레이스 센터는 약 1만 9000명을 수용할 수 있는 규모로, 티켓은 사전 판매 단계에서 모두 매진되었다. 현장의 열기는 뜨거웠으나, 온라인 시청 기록은 전년 대비 감소한 모습을 보였다. 최고 동시 시청자 수는 380만명을 기록했으며, 중국 플랫폼을 제외하면 전년 결승 대비 44% 하락한 수치다.

시청자 수 감소에는 여러 원인이 작용했다. 지난해 우승팀이자 '롤 황제' 페이커(이상혁)가 소속된 티원(T1)이 2021년 이후 처음 결승에 오르지 못한 점이 주요인으로 지목된다. T1은 2021년 중국 청두에서 열린 결승에서 케이티(KT) 롤스터를 꺾고 대회 최초 3연패와 통산 6번째 우승을 차지했다.

북미 개최 여파와 시청률 요인 분석, 다음 대회 준비

북미 지역 개최로 인한 아시아 지역의 시청 시간대 불리함도 시청률 감소에 영향을 미친 요인으로 분석된다. 당시 중국 청두에서 열린 결승전의 최고 동시 시청자 수는 675만명에 달했다. 이번 2026 월즈 챔피언십은 지리적, 시간적 제약으로 인해 글로벌 관심도 분산 효과가 나타난 결과다.

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빌리빌리 게이밍의 우승으로 LPL은 자존심을 회복했으며, 젠지는 10년 간의 한국 연승 행진 기록을 2세트에서 끊긴 채 준우승에 그쳤다. 내년 월즈 챔피언십의 개최지와 출전 자격, 그리고 한국 팀의 재도약 방안이 다음 시즌 주요 이슈로 부상할 전망이다.