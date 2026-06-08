2026 KBO 올스타전 팬 투표, 두산-LG 독주... 마지막 잠실 올스타 의미 남달라

2026 KBO 올스타전 팬 투표에서 두산 베어스와 LG 트윈스가 압도적인 인기를 보이며 각각 드림·나눔 올스타 1위를 휩쓸고 있다. 마지막으로 열리는 잠실 올스타전을 앞두고 팬들의 조직적인 투표 열기가 뜨겁다.

2026 KBO 올스타전 을 앞두고 팬 투표 가 한창인 가운데, 두산 베어스 와 LG 트윈스 의 압도적인 인기가 눈에 띕니다. KBO 홈페이지와 공식 앱, 신한 SOL뱅크 앱에서 지난 3일부터 시작된 투표에서 두산은 드림 올스타 12개 부문 중 무려 10개 부문 1위를 차지하며 독주하고 있습니다.

포수 양의지, 선발 투수 곽빈, 중간 투수 김정우, 마무리 투수 이영하, 2루수 박준순, 유격수 박찬호, 3루수 박지훈, 외야수 정수빈과 김민석, 지명타자 손아섭 등이 줄줄이 선두에 올라 있습니다. 두산 선수가 아닌 후보는 삼성 라이온즈의 1루수 르윈 디아즈와 외야수 구자욱뿐입니다. 이러한 현상은 팀 성적과 무관하게 두산 팬들의 강력한 조직력을 보여줍니다. 두산은 현재 리그 6위에 머무르고 있지만, 팬들은 마지막 잠실 올스타전을 위해 뭉쳤습니다.

올해 올스타전은 다음 달 11일 서울 잠실야구장에서 열리며, 이는 1982년 개장 이후 44년 만에 마지막으로 잠실에서 열리는 올스타전입니다. 잠실구장은 올 시즌을 끝으로 철거되고, 2032년 완공 목표로 새로운 돔구장이 들어설 예정입니다. 두산과 LG는 잠실을 홈으로 사용하는 라이벌 구단으로, 양 팀 팬들은 '잠실의 마지막 올스타전에 우리 선수들을 대거 출전시키자'며 투표에 열을 올리고 있습니다. 특히 두산 팬들은 과거 왕조를 이끈 프랜차이즈 스타들에게 마지막 영예를 안기기 위해 총력을 기울이고 있습니다.

포수 양의지는 2019년 FA로 NC 다이노스로 이적했다가 2023년 두산으로 복귀한 레전드로, 올스타전 최다 득표를 기록 중입니다. 외야수 정수빈은 빠른 발과 정교한 타격으로 팀의 핵심 역할을 해왔습니다. 두산 팬들은 이들이 잠실에서 마지막으로 베스트 12에 선정되는 모습을 보고 싶어 합니다. 한편, 나눔 올스타에서는 LG의 기세가 뜨겁습니다.

LG는 선발 투수 송승기, 포수 박동원, 1루수 오스틴 딘, 2루수 신민재, 유격수 오지환, 외야수 박해민, 지명타자 문보경 등 7명이 1위에 올라 있습니다. 지난해 통합 우승팀이자 올해도 선두를 달리는 LG의 존재감은 자연스러운 현상입니다. KIA 타이거즈도 중간 투수 정해영, 마무리 투수 성영탁, 3루수 김도영, 외야수 박재현 등 4명으로 뒤를 이었고, 한화 이글스 외야수 문현빈이 한 자리를 차지했습니다. KBO는 오는 23일 오후 2시 투표를 마감한 후, 세 플랫폼의 득표수를 합산해 팬 투표 최종 순위를 결정합니다.

이후 팬 투표 결과 70%에 선수단 투표 결과 30%를 반영해 24일 양 팀의 올스타 베스트 12를 확정 발표합니다. 이번 올스타전은 단순한 축제를 넘어 역사적인 의미를 지닙니다. 잠실구장이 철거되기 전 마지막 올스타전인 만큼, 팬들의 투표 열기는 더욱 뜨겁습니다. 두산과 LG 팬들은 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 조직적인 투표 독려를 펼치고 있으며, 일부 팬은 다중 계정을 이용한 불법 투표 논란까지 일고 있습니다.

KBO 측은 공정한 투표를 위해 IP 중복 확인 등 모니터링을 강화하고 있습니다. 올스타전은 팬들이 직접 뽑은 선수들로 구성된 베스트 12와 감독 추천 선수들이 함께 출전하는 자리로, 올해는 특히 마지막 잠실 올스타전이라는 점에서 많은 이들의 관심을 받고 있습니다. 양 팀의 최종 명단이 어떻게 구성될지, 그리고 팬들의 열기가 어떤 결과를 만들어낼지 주목됩니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KBO 올스타전 팬 투표 두산 베어스 LG 트윈스

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2026 북중미 월드컵 축구 국가대표팀 첫 훈련2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀이 6일(현지시간) 베이스캠프 훈련장인 멕시코 과달라하라 치바스 바예 베르데에서 첫 훈련을 했다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 7일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련했다.

Read more »

2026 북중미 월드컵 미국 내 분위기2026 북중미 월드컵이 개막을 4일 앞둔 미국 내 분위기는 다소 차분한 모양새다. 미국은 75%에 해당하는 78경기를 자국에서 개최할 예정이다.

Read more »

투표용지 부족 사태 | 연합뉴스2026년 6월 3일 열린 제9회 전국동시지방선거 당일, 전국 50개 투표소에서 투표용지가 부족하며 잠실투표소 등의 투표가 일시 중단·지연된 사...

Read more »

인천시, 2026 인천 공공디자인 공모전 개최인천시는 기후위기 시대 지속가능한 미래를 위한 시민들의 창의적인 아이디어를 발굴하고, 디자인으로 연결되는 창의도시 인천을 조성하기 위해 '2026 인천 공공디자인 공모전'을 개최한다.올해 공모전은 'Link Incheon : 디자인으로 연결

Read more »

제4회 한화이글스배 고교-대학 올스타전 개최, KBO 미래의 주역들이 펼치는 자존심 대결프로 진출률 83.7%라는 놀라운 기록을 가진 한화이글스배 고교-대학 올스타전이 대전한화생명볼파크에서 펼쳐집니다. 투타겸업 유망주들과 대학 에이스들이 격돌하는 이번 대회는 내년 프로 무대의 주인공을 미리 확인할 수 있는 특별한 무대가 될 것입니다.

Read more »

경기대, ‘2026 디지털새싹 운영사업’ 주관기관 선정디지털새싹 사업은 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 기반 미래 역량 함양과 지역 간 교육 격차를 줄이기 위해 추진되는 국가 디지털 교육 지원 사업이다. 경기대는 교육 콘텐트 개발 및 운영 전문기관인 ㈜와이즈교육, AI·디지털 교육 전문기업인 ㈜슈퍼트랙과 컨소시엄을 구성해 2026년 6월부터 12월까지 약 10억원 규모의 사업을 수행한다. 경기대와 참여기관이 공동 개발한 AI 융합 교육과정을 바탕으로 학생들이 데이터를 이해하고 AI를 활용해 문제를 해결하는 실습형 교육을 제공할 계획이다.

Read more »