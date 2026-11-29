삼성 라이온즈 김재윤이 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 데뷔 첫 세이브왕에 등극했다. 그는 딸과 함께 참석한 시상에서 수상 소감과 부상으로 인한 고충, 그리고 팀의 우승권 경쟁 전망을 밝혔다.

삼성 라이온즈 불펜 투수 김재윤 이 2026년 시즌 데뷔 첫 정규 시즌 세이브왕 타이틀을 거머쥐었다. 그는 2026년 11월 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식 에서 이 같은 영예를 안았다. 김재윤 은 이번 시즌 총 64경기에 등판하여 7승 5패, 35세이브, 평균자책점 3.22의 성적을 기록하며 공식적으로 세이브왕 에 올랐다.

데뷔 첫 세이브왕 달성 및 수상 소감

수상자 김재윤은 딸과 함께 시상식에 참석한 소감을 밝히며 감회를 전했다. 그는 딸과 반드시 함께 와보고 싶었다며 기쁨을 드러냈다. 마무리 투수로서의 타이틀을 오랫동안 원해왔고, 항상 더 뛰어난 경쟁자들이 많아 2위에 그치는 시즌들도 있었지만, 올해가 자신의 적기였다고 표현했다.

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주요 경쟁자 인정 및 원정 불패 활약

김재윤은 경쟁 팀 동료들에게도 공을 돌리며 겸손한 모습을 보였다. 그는 LG 트윈스 유영찬이 부상 없이 초반 좋은 성적을 이어갔다면 그에게 상이 갈 것이라고 예상했다. 또한 KT 위즈 박영현 같은 어린 후배들의 자극 덕분에 포기하지 않고 뛸 수 있었다고 고마움을 표시했다.

성적 분석 결과 홈과 원정에서 극명한 차이를 보였다. 홈 구장 39경기에서는 2승 5패, 21세이브, 평균자책점 5.65로 부진했다. 반면 원정 25경기에서는 27과 3분의 2이닝을 소화하며 자책점과 피홈런 없이 5승 무패, 14세이브, 평균자책점 0.00의 완벽한 모습을 보였다.

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부상 고충과 포스트시즌 역할 및 우승권 전망

과거 KT 시절이던 2021년 한국시리즈 우승 당시 마지막 아웃카운트를 잡았던 경력이 있다. 그러나 KIA 타이거즈와의 플레이오프를 앞두고 어깨 부상으로 이탈했다. 그는 한국시리즈 엔트리 발표 전후 검사 결과, 통증이 줄었어도 복귀 단계가 아니라는 진단을 받아 한 번 더 상처받았다고 털어놓았다.

포스트시즌에서는 어린 선수들의 여유 있는 준비에 감동받았다. 긴장감을 덜어주려 농담을 건네며 분위기를 띄우는 조력자 역할을 수행했다. 그는 팀 우승이 큰 기쁨이었으며, 현재 팀은 지속적으로 우승권 전력임을 강조했다. 앞으로도 세이브 기회가 많을 것으로 예상했다.