2026 FIFA 월드컵 중계권 협상, JTBC-KBS 공동 중계 합의 속 MBC·SBS 최종 결렬

2026 FIFA 북중미 월드컵 중계권 협상에서 JTBC와 KBS가 140억 원 규모의 계약에 합의했으나, MBC와 SBS는 비용 부담을 이유로 협상을 거부하며 결렬되었습니다.

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막이 6월로 다가온 가운데, 국내 방송계의 중계권 협상 지형이 급격하게 재편되고 있습니다. JTBC 가 지상파 3사를 상대로 진행해 온 중계권 재판매 협상 결과, KBS 와의 공동 중계가 극적으로 성사된 반면 MBC와 SBS는 최종 결렬을 선언하며 사실상 중계권 협상 에서 완전히 발을 빼는 모양새입니다. 이번 협상은 JTBC 가 보유한 월드컵 중계권을 지상파 3사가 얼마나 분담할 것인가를 두고 수개월간 이어져 왔으나, 양측의 가격 격차가 좁혀지지 않으면서 방송사 간 갈등이 표면화되었습니다. JTBC 와 KBS 는 약 140억 원 규모의 재판매 계약을 체결하며 중계권 공동 운영에 합의했습니다. KBS 측은 이번 합의에 대해 상당한 규모의 적자가 예고되는 상황임에도 불구하고, 공영방송으로서의 책무를 다하고 국민의 보편적 시청권 을 보장하기 위한 결단이라고 강조했습니다.

수신료 가치를 실현하겠다는 명분을 내세운 KBS는 향후 방송인 전현무와 이영표 해설위원 등 막강한 중계진 라인업을 구축하여 월드컵 열기를 이어가겠다는 의지를 보이고 있습니다. 기술적인 중계 송출 준비 역시 JTBC와의 긴밀한 협의를 통해 신속하게 진행할 방침입니다. 반면 MBC와 SBS는 JTBC가 제시한 140억 원이라는 금액을 수용할 수 없다는 입장을 확고히 했습니다. 당초 지상파 3사가 제시했던 마지노선은 120억 원 선이었으며, 이를 초과할 경우 방송사 경영진 입장에서 감당하기 어려운 수준의 적자가 발생한다는 판단입니다. 특히 광고 시장의 침체와 스포츠 중계의 수익성 악화가 지속되는 상황에서 140억 원의 투자비용을 회수하는 것은 불가능에 가깝다는 것이 이들의 공통된 의견입니다. 한겨레 등 주요 언론 보도에 따르면 MBC와 SBS는 120억 원을 넘는 조건이라면 차라리 중계권을 포기하는 것이 합리적인 선택이라는 결론을 내렸으며, 이는 방송사 간의 이해관계가 얼마나 첨예하게 대립하고 있는지를 보여주는 단면이기도 합니다. 결국 6월 11일 개막하는 월드컵은 JTBC와 KBS를 통해서만 시청할 수 있게 될 가능성이 매우 높아졌습니다. 이번 사태를 계기로 국내 스포츠 중계권 시장에서의 보편적 시청권 논란이 다시 한번 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다. 과거 JTBC가 동계올림픽 중계권을 단독으로 확보했을 당시, 일부 주요 경기가 지상파에서 제외되면서 시청자들의 불편과 흥행 저조라는 비판이 제기된 바 있습니다. 이러한 논란은 최근 정치권으로까지 번졌으며, 대통령 역시 국무회의를 통해 국제 행사에 대한 국민의 접근성을 보장할 필요가 있다고 언급하며 공적 의무를 강조했습니다. 국회에는 월드컵이나 올림픽 등 국가적 관심사가 큰 국제 대회의 경우 공영방송의 중계를 의무화하는 방송법 개정안이 계류되어 있지만, 사적 계약의 자율성 침해 문제와 방송사의 수익성 보전 문제 등이 얽혀 있어 법안 통과는 여전히 난항을 겪고 있습니다. 이번 중계권 협상 결렬 사태는 향후 공영방송의 역할과 스포츠 콘텐츠의 공공성 범위를 어디까지로 설정할 것인가에 대한 근본적인 질문을 우리 사회에 던지고 있습니다





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2026 FIFA 월드컵 중계권 협상 JTBC KBS 보편적 시청권

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