2026 APBC 3연 준우승 최원호 감독, 일본 투수력 한계 지적

2026 APBC에서 3년 연속 준우승한 한국 야구대표팀 최원호 감독은 일본 투수의 높은 완성도를 인정하면서도 우리 투수력 격차를 지적했습니다. 젊은 선수들의 성장 과정과 전략적 교체를 위한 세부적인 고충이 드러났습니다.

2026 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 한국 야구 대표팀이 3년 연속 준우승으로 대회를 마무리했다. 9일 서울 강서구 김포공항을 통해 일본으로 출국하는 자리에서 최원호 감독은 기자회견을 통해 이번 대회의 성과와 한계를 솔직하게 분석했다.

젊은 투수 발굴과 국제 경쟁력 확인

최원호 감독은 이번 대표팀 구성이 국제대회에서 새로운 투수 자원을 발굴하는 데 주력했다고 밝혔다. 올 초 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)과 프로야구 한국시리즈에 등판했던 베테랑들을 제외하고, 비교적 젊은 투수들을 중심으로 팀을 편성했다. 이러한 선택은 새로운 재목을 시험해보려는 감독의 의도가 반영된 결과다.

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대표팀에는 태극마크를 처음 단 선수들과 도쿄돔 마운드에 처음 서보는 선수들이 다수 포함되었다. 최 감독은 경기 결과와 무관하게 이번 대회가 젊은 선수들에게 큰 자양분이 될 것이라고 평가했다. 그는 이로운와 김건우(이상 SSG 랜더스), 김진욱(롯데 자이언츠) 등 선발 투수들과 조동욱, 최준용, 박정민(이상 롯데) 등 불펜 투수들의 국제 무대에서의 경쟁력을 확인할 수 있었다고 전했다.

김건우의 무리한 등판과 전략적 판단 근거

이번 대회에서 주목받은 김건우의 투구 운영 과정에 대해서도 구체적인 설명이 나왔다. 지난 12일 호주와의 경기에서 50개의 공을 던진 김건우는 이틀의 휴식 후 다시 선발 마운드를 밟아 총 91구를 소화했다. 최 감독은 트레이닝 파트가 몸 상태를 면밀히 확인한 뒤에 이틀 휴식 후 투입한 결정이었다고 해명했다.

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매 이닝이 끝날 때마다 김건우와 SSG의 포수 조형우에게 투구 상태를 확인했다. 구속이 떨어지지 않았고, 벤치에서도 그런 느낌을 받았기 때문에 계속 기용할 수 있었다는 설명이다. 만약 공의 힘이 떨어진다면 즉시 교체할 계획이었다고 밝힌 최 감독은, 선수들의 컨디션 관리가 철저하게 이루어졌음을 강조했다.

일본 투수들의 완성도 높은 코너워크

최원호 감독은 일본 대표팀의 투수력이 우리보다 우월하다고 진단했다. 특히 일본 선발 투수 다카하시 히로토의 구속과 변화구 완성도가 높다고 평가했다. 코너워크가 완벽하게 이루어지면서 한국 타자들이 타격 타이밍을 잡는 데 큰 어려움을 겪었다.

김건우가 5회말 마사키 도모야에게 3점 홈런을 허용한 상황에 대해서는 전략적 차원의 판단이 있었음을 밝혔다. 마사키는 이전 타석까지 김건우를 상대로 타격 타이밍을 잡지 못했기 때문이다. 감독은 김건우에게 마사키를 맡긴 뒤 투수를 교체할 계획이었지만, 예상과 달리 홈런을 허용하게 되었다고 설명했다. 이는 무모한 기용이 아니라, 상대 타자를 파악한 상수적 계산에 기반한 것이었음을 드러낸다.

일본 타선 변화와 투수력 부족 인식

일본 타선의 진화된 모습도 지적의 대상이 되었다. 과거 일본 선수들이 배트를 짧게 잡고 콘택트 중심의 타격을 추구했다면, 현재는 강하게 타격하는 경향이 뚜렷해졌다고 최 감독은 분석했다. 이는 일본의 야구가 단순한_contact_이 아닌 파워 히팅으로 진화했음을 의미한다.

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결국 최원호 감독은 일본에 지속적으로 열세를 보이는 근본 원인으로 투수력 부족을 꼽았다. 한국 타자들의 기술적 발전은 인정하지만, 비교 대상인 일본과 비교할 때 경쟁력 있는 투수가 턱없이 부족하다는 진단이다. 앞으로의 야구 발전 방향이 젊은 투수들의 육성과 국제 경쟁력 강화에 더욱 집중되어야 할 것임을 시사했다.