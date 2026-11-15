2026 APBC 결승 한국, 일본에 패하며 3연패 준우승

2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에서 한국 야구 대표팀이 일본을 1-5로 패배하며 준우승에 머물렀습니다. 일본은 3연속 우승을 달성했습니다.

한국 야구 대표팀은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십 (APBC) 일본과 결승 경기에서 1-5로 패배했습니다. 이번 패배로 한국은 2017년과 2023년에 이어 다시 준우승에 머물렀으며, 프로가 참가하는 성인 대표팀 간의 일본전 승리는 2015년 프리미어12 준결승 이후 단 한 번도 이루어지지 않았습니다.

결승전 경과 및 주요 순간

안현민은 2회초 공격 시 방망이가 부러지는 불운을 겪었지만, 한국 타선은 경기 중반까지 일본 선발 다카하시 히로토를 공략하지 못하며 침체된 양상을 보였습니다. 다카하시는 시속 155km 안팎의 강속구와 다양한 구속 변화를 구사하며 한국 타선을 완벽히 봉쇄했습니다. 6회까지 한국은 2루에 주자를 보내는 것조차 쉽지 않았습니다.

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7회초 1사 후 안현민이 2루타로 출루하며 첫 번째 득점권을 마련했고, 이어 2사 후 안재석이 좌전 적시타를 터뜨려 단 1점을 얻어내는 데 그쳤습니다. 이에 반해 일본은 4회까지 2실점으로 잘 버텼던 한국 선발 김건우의 체력이 떨어진 5회말 무사 1, 2루 풀카운트 상황에서 역전을 확정지었습니다.

김건우의 고립된 투구와 일본의 반격

최원호 감독의 선발 기용이었던 김건우는 12일 호주전에서 2⅔이닝 50개의 공을 던지고 이틀 만에 마운드에 올라 피로도를 감내해야 했습니다. 그는 4회까지 2실점으로 호투했지만, 5회말 일본의 1번 타자 마사키 도모야에게 좌중월 3점포를 맞으며 경국이 흔들렸습니다.

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마사키는 예선 3경기에서 4홈런을 포함한 9타수 5안타의 맹타를 휘두르고 있었으며, 힘 빠진 공은 그의 큰 자릿수 안수가 되었습니다. 김건우는 4이닝 6피안타(2피홈런) 1사사구 5탈삼진 5실점(4자책점)으로 물러났으며, 총 91개의 공을 던지며 힘겨운 모습을 보였습니다.

일본의 3연속 우승과 한국 팀의 한계

일본은 예선 3경기에서 무려 10개의 홈런을 기록하며 강한 타력을 과시했으며, 결승전 포함 4전 전승으로 3연속 대회 우승을 차지했습니다. 한국은 예선 마지막 대만과의 경기 승리 후 결승에 진출했으나, 공수에서 모두 밀리며 복수혈전은 이루어지지 않았습니다.

아시아프로야구챔피언십은 24세 이하 또는 입단 3년 차 이하 선수가 주로 참가하며 29세 이하 와일드카드 선수 3명을 포함하는 젊은 프로 선수들의 국가대표 경험 쌓기 대회입니다. 한편, 3, 4위전에서는 호주가 대만을 6-4로 꺾고 3위의 자리를 차지했습니다.