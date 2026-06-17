2026 혁신창업국가 대한민국 국제포럼, 인내 자본과 금융 생태계 개선으로 딥테크 스타트업 지원 방안 모색

서울대에서 열린 국제포럼에서 학계와 산업계 전문가들이 한국 딥테크 스타트업이 직면한 죽음의 계곡을 극복하기 위한 방안을 논의했다. 이정동 서울대 교수는 2차 금융개혁과 인내 자본 공급의 중요성을 강조했으며, TEDCO의 르메일스토벌 대표는 종합적 지원 생태계의 필요성을, ATTP의 윙 의장은 기술 성숙도 중심의 접근을 주문했다. 정부와 학계는 R&D 패러독스 해결과 장기적 혁신 금융 인프라 구축에 공감대를 형성했다.

2026 혁신창업국가 대한민국 국제포럼이 서울대학교 관악캠퍼스 해동첨단공학관에서 개최되었다. 이정동 서울대 공과대학 교수는 기조연설을 통해 한국 딥테크 스타트업 이 죽음의 계곡 을 극복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 인내 자본 인프라의 구축이 필수적이라고 강조했다.

그는 1997년 IMF 외환 위기 이후 한국 산업의 도약을 지원했던 인내 자본 시스템이 위험 관리 논리로 인해 해체되었으며, 현재 새로운 2차 금융개혁을 통해 혁신 금융 인프라를 조성해야 한다고 주장했다. 특히 장기적 투자가 필요한 딥테크 분야에 15년 이상의 인내 자본을 공급하기 위해 정부 주도의 플랫폼과 국민성장펀드의 기관화가 필요하다고 조언했으며, 금융 평가 방식도 미래 산업 육성 가능성을 고려한 측정 지표로 개선되어야 한다고 말했다.

해외 연사인 트로이 르메일스토벌 미국 메릴랜드 기술개발공사(TEDCO) 대표는 딥테크 스타트업의 실패 원인을 정확히 진단하고 종합적 지원 생태계를 구축할 것을 촉구했다. 그는 TEDCO의 사례를 들어 단순 자금 지원을 넘어 창업자, 기관, 투자자를 연결하는 네트워크의 중요성을 역설했다. 세계기술사업화전문가연합(ATTP) 알윈 윙 의장은 딥테크 창업가들에게 끊임없는 피벗을 조언하며, 기술 성숙도(TRL) 고도화에 집중하고 일반 소프트웨어 기업과 다른 평가 기준을 적용해야 한다고 강조했다.

이광형 KAIST 총장은 한국이 우수한 R&D 역량에도 불구하고 연구 성과의 시장 전환에 어려움을 겪는 R&D 패러독스에 빠져 있다며, 인내 자본과 금융 생태계 개선이 해결책이라고 말했다. 김주한 서울대 연구부총장은 실패를 두려워하지 않는 문화와 장기적 인내 자본을 바탕으로 선도형 혁신 국가로의 전환이 필요하다고 역설했다. 이경수 국가과학기술자문회의 부의장은 AI 시대에서 기술 우위 국가와 그렇지 못한 국가 간 격차가 심화될 것이라 경고하며, 딥테크 스타트업이 죽음의 계곡을 넘을 수 있는 환경 조성을 주문했다.

구혁채 과학기술정보통신부 1차관은 역대 최대 규모의 국가 R&D 예산 편성(35조 5000억원)을 언급하며, 양적 성장에서 질적 도약으로의 전환 필요성을 강조했다. 이번 포럼은 중앙일보와 서울대, KAIST가 공동 주최했으며, 관련 부처인 과기정통부, 산업통상부, 중소벤처기업부가 후원 및 시상 기관으로 참여하였다. 포럼 주제는 '딥테크, 죽음의 계곡을 넘어서'로, 딥테크 스타트업의 성장을 위한 다양한 전략과 협력 방안이 논의되었다





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