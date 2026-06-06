2026 챔피언스 임팩트 인 서울: 바르사 레전드 vs 더레즈 레전드 8-3 대승… 놀리토 해트트릭

서울월드컵경기장에서 열린 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'에서 FC 바르셀로나 레전드와 리버풀 FC 레전드가 8-3의 화려한 스코어로 명경기를 펼쳤다. 놀리토의 해트트릭을 비롯해 총 11골의 스릴 넘치는 공방전이 펼쳐졌고, 제라드 등 프리미어리그 우승 주역들도 활약했다.

6일 저녁 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 ' 2026 챔피언스 임팩트 인 서울 ' 이벤트의 일환으로 FC 바르셀로나의 '바르사 레전드'와 리버풀 FC의 '더레즈 레전드'가 맞붙는 친선 경기가 열렸다.

이번 경기는 유럽 축구의 역사를 간직한 두 구단의 전설적인 선수들이 한자리에 모여 팬들에게 특별한 추억을 선사하는 자리였다. 경기 시작 전부터 경기장은 바르셀로나와 리버풀을 응원하는 전 세계 팬들로 뜨거운 열기로 가득 찼다. 스페인어와 영어, 한국어가 공존하는 응원 구호와 영상대형이 펼쳐지며 이색적인 분위기가 연출되었다. 경기가 시작되자 양 팀의 전설들은 세월을 느낄 수 없는 물 흐르는 듯한 플레이로 관객들의 감탄을 자아냈다.

FC 바르셀로나 레전드 squad에는 크리스티안 테요, 놀리토, 보얀 크르키치 등 이례적으로 젊은 나이에 은퇴한 스타들이 다수 포함되어 있었고, 리버풀 FC 레전드에는 스티븐 제라드, 마르틴 슈크르텔, 로비 킨, 산데르 베스터르펠트와 같은 프리미어리그와 UEFA 챔피언스리그 우승을 경험한 거물들이 대거 출전했다. 전반전은 빠른 템포와 정교한 패스, 강력한 슈팅이 난무하는 공격 축구의 진수를 보여주었다. 바르사 레전드가 먼저 골문을 열었지만, 더레즈 레전드도 즉시 반격에 나서며 팽팽한 흐름이 이어졌다. 전반전만 해도 양 팀 합쳐 6골이 터지는 치열한 공방전이 펼쳐졌다.

후반전에도 골 행진은 멈추지 않았다. 특히 바르사 레전드의 놀리토가 이날 해트트릭을 기록하며 단연 최고의 활약을 펼쳤다. 그의 빠른 드리블과 정확한 슈팅은 리버풀의 수비진을 끊임없이 괴롭혔다. 리버풀의 스티븐 제라드는 중원에서 지휘를 맡으며 몇 차례 결정적인 슈팅을 시도했고, 마르틴 슈크르텔은 수비와 공격 가담 모두에서 존재감을 과시했다.

최종 스코어는 8대 3으로 바르사 레전드의 대승으로 끝났지만, 결과보다는 두 팀이 보여준 축구적 즐거움과 전설들의 우정과 경쟁 정신이 더욱 빛났던 경기였다. 관중들은 물론 전 세계에 중계된 시청자들까지 오랫동안 기억에 남을 만한 축제와 같은 밤이었다





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