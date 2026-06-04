2026 지방선거: 민주당, 서울·경기·충청 압도… TK·강남만 국민의힘 우위

제8회 전국동시지방선거 개표가 진행 중인 가운데, 더불어민주당이 서울 25개 자치구 중 23개, 경기도 31개 시·군·구 중 25개, 충청 대부분 지역에서 앞서며 전체 판세를 주도하고 있습니다. 국민의힘은 대구·경북과 서울 강남 3구에서만 우위를 보이고 있어 전반적인 열세를 면하지 못하고 있습니다. 현재 약 24% 개표율에서 민주당이 140여 개, 국민의힘은 60여 개 지역에서 선두를 달리고 있으며, 이는 '내란 기억'과 '이재명 정부 성과'가 지방 선거에 미친 영향으로 분석됩니다. 조국 혁신당은 호남 일부에서 무소속과 접전을 벌였으나 전반적 영향은 제한적이었습니다. 최종 결과는 아직 예측하기 어렵지만, 민주당의 압승으로 국회와 지방自治 구도가 재편될 가능성이 커지고 있습니다.

여야, 지방선거 개표 상황실서 비공개 회의…'내일 오전 중간합의안 발의' 검증 지금 이 시각, 국회 지방선거 개표 상황실이 삼삼가 같은 곳에서 모든 결과를 기다리고 있습니다. 집권 여당인 국민의힘 은 TK(대구·경북)와 강남 3구(서초·강남·송파)를 중심으로 우위를 보이고 있지만, 전반적으로는 더불어민주당 이 서울 25개 자치구 중 23개, 경기도 31개 시·군·구 중 25개, 충청권 대부분 지역에서 앞서며 전체적인 흐름을 주도하고 있습니다.

특히 민주당은 '내란 기억'과 '이재명 정부 성과'를 강조하며, 전통적인 민주 지역인 호남에서도 무소속과 조국 혁신당과의 경쟁 속에 우위를 유지하고 있습니다. 반면 국민의힘은 인구가 많은 수도권과 충청북부 일부 등에서만 선전하며 전반적인 열세를 면하지 못하고 있습니다. 현재 전체 227개 시·군·구 중 약 24%가 개표된 상황에서, 민주당이 140여 개 지역에서, 국민의힘은 약 60여 개 지역에서 앞서는 것으로 집계되고 있습니다. 이번 선거는 단순한 지방 선거를 넘어, 국정 운영의 정당성과 지방自治의 구도를 재정립할 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다.

민주당은 수도권과 충청에서의 압승으로 국회 다수당 지위를 공고히 하고, 차기 대선까지의 주도권을 잡겠다는 전략입니다. 국민의힘은 TK와 강남의 방어에 성공하여 전통적인 보수 지반을 지켜내고, 일부 중원 지역에서의 경쟁력을 보여주며 다음 총선과 대선을 위한 교훈을 얻겠다는 입장입니다. 그러나 개표율이 아직 낮고, 남은 지역들의 결과에 따라 전체 판세가 뒤집힐 가능성도 배제할 수 없습니다. 특히 경기도와 서울의 개표 진행 정도가 중요한 변수가 될 전망입니다.

한편, 조국 혁신당은 호남 일부 지역에서 무소속 후보와의 접전을 벌이고 있지만, 전반적인 득표는 아직 제한적인 상황입니다. 이번 선거에서 이슈가 된 '내란 사태에 대한 국민의 심판'과 '지역 현안'이 얼마나 반영되었을지, 최종 결과가 주목됩니다





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