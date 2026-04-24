2026 지방선거, 서울시장에게 요구되는 새로운 도시 패러다임

2026년 지방선거에 출마할 서울시장은 기존의 도시 패러다임을 넘어 주거, 교통, 환경 등 모든 분야에서 새로운 비전을 제시해야 한다. 특히, 자산 양극화를 심화시키는 부동산 문제 해결과 주거 취약 계층을 위한 공공임대주택 공급 확대가 시급하다.

2026년 지방선거 에서 서울시 장은 새로운 도시 패러다임을 제시해야 한다. 서울의 도시 패러다임은 2000년대 초반 청계천 복원과 교통 개혁 이후 뚜렷한 변화를 보이지 못하고 있다. 주거, 교통, 환경, 하천, 노동, 복지, 도시, 역사, 문화, 평등, 균형발전, 민주주의 등 모든 분야에서 새로운 접근 방식이 요구된다.

서울시민들의 다양한 목소리를 반영하여 새로운 서울의 모습을 제안하는 기획이 필요하다. 1970년대 강남 개발 당시, 주택공사(현 LH)는 대규모 택지에 아파트를 건설하여 분양했다.

'개포주공', '반포주공', '잠실주공'과 같은 초고가 아파트 단지들이 이렇게 탄생했다. 그러나 50년이 지난 지금, 택지 분할 판매로 인한 지분 쪼개기는 자산 양극화를 심화시키는 부작용을 초래하고 있다. 만약 이 아파트들이 공공임대주택이었거나 토지임대부 방식으로 분양되었다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다. 단기적인 이익만을 추구하며 토지를 매각하여 개발 비용을 충당한 결과, 서울에는 합리적인 가격의 주택을 공급할 수 있는 공공토지가 부족해졌다.

이러한 근시안적인 의사 결정은 미래 세대에 부담을 전가하는 결과를 낳았다. 강남 아파트 가격이 수십억 원을 넘어 백억 원을 호가하면서 주거 불평등 문제는 더욱 심각해지고 있다. 1980년대 철거민 운동 당시, 이주 대책으로 '영원히 살 수 있는 내 집, 공공임대주택'을 요구했고, 1989년부터 공공임대주택 공급이 시작되었다. 당시에는 아파트를 분양받기 위한 '딱지'를 포기하는 대신 공공임대주택을 선택했다. 이는 미래를 내다본 탁월한 의사 결정이었으며, 결국 미래 세대에게 귀중한 유산을 남겼다.

개인의 이익보다 공동체의 이익을 우선시한 오랜 연대의 결과물인 공공임대주택은 서울 시민의 삶을 지키는 중요한 안전망 역할을 하고 있다. 임대의무기간이 20년 이상인 서울의 장기공공임대주택은 2024년 기준으로 30만 호를 넘어섰다. 하지만 여전히 해결해야 할 과제가 많다. 합리적인 가격의 공공임대주택이 필요한 계층은 점점 더 늘어나고 있다. 2020년 인구주택총조사 결과에 따르면 서울에 거주하는 58만 가구(14.5%)가 주거빈곤 가구에 해당한다.

이들은 최저주거기준에 미달하거나, 반지하, 옥탑, 고시원 등 열악한 환경에서 거주하고 있다.

'지·옥·고'에서 힘겹게 살아가는 가난한 사람들과 청년들, 그리고 전세사기 피해자들에게 공공임대주택은 절실히 필요하다. 또한, 배리어프리 시설과 돌봄 시설을 갖춘 공공임대주택이 필요한 고령층도 증가하고 있다. 뉴욕시장은 취임 첫날인 1월 1일 '세입자 보호와 부담가능한 주택 공급에 관한 행정명령'에 서명하며 주택 공급 속도를 높이기 위한 노력을 시작했다. 서울과 뉴욕 모두 땅 문제가 핵심이다.

더 이상 땅을 팔아 개발하는 시대는 끝나야 한다. 과거의 실패를 반복하지 않고, 시민들이 살 집을 짓기 위해 남은 공공토지를 활용하되, 토지 자체는 매각하지 않아야 한다. 코레일과 국토교통부 등이 소유하고 있는 용산정비창 부지와 시유지인 불광동 서울혁신파크 부지에 대규모 공공임대주택과 토지임대부 분양주택을 공급해야 한다. 이재명 정부는 '공공토지를 민간에 매각하는 구조는 근본적으로 문제이며, 공공주택은 분양보다 임대로 공급해야 한다'는 인식을 바탕으로 정책을 추진하고 있다.

땅을 팔지 않기 위해서는 막대한 재원의 추가 투입이 불가피하므로, 서울시와 정부가 협력하여 해결책을 모색해야 한다. 서울에 마지막 남은 대규모 공공토지인 용산정비창 부지는 장기 투자가 가능한 국민연금 등이 사업자로 참여하여 토지 매각 없이 토지 임대료와 운영 수익을 확보하는 공공개발 방식으로 추진되어야 한다. 민간 주도 재개발·재건축을 통해 새로 지어지는 아파트는 가격이 너무 높아 주거가 필요한 사람들에게는 접근하기 어렵다. 사업성이 높은 강남에서도 수억 원의 분담금을 내야 하는 재개발·재건축의 속도를 높이면 서울의 주거비는 더욱 상승할 수밖에 없다.

높은 분양가는 매매 가격 상승을 유발하고, 부담가능한 주택의 감소와 이주 수요 증가는 전월세 가격 상승으로 이어진다. 민간 주도 재개발·재건축의 무분별한 추진과 용적률 상향은 서울의 땅값과 집값을 올리는 주요 원인이다. 용적률에 대한 도시계획 규제를 준수하는 것이 서울의 땅값과 집값 안정을 위한 기본 원칙이다. 재건축 초과이익을 철저히 환수하여 개발 이익의 사유화를 차단하고, 강남북과 국토의 불균형 발전을 시정하는 재원으로 활용해야 한다.

주거비 지원 사업도 새롭게 설계해야 한다. 서울에서 합리적인 가격의 주택을 공급하기 위해서는 공공이 공급 주체가 되는 수밖에 없다. 주민의 안전과 건강을 위협하는 열악한 주거환경을 개선하기 위해서도 공공 주도의 개발이 필요하다. 도심에서 공공이 민간 토지를 수용하여 공공임대주택을 공급하는 첫 사례인 영등포 쪽방촌과 동자동 쪽방촌 공공주택사업을 조속히 추진해야 한다.

쪽방에는 바퀴벌레가 득실대고 난방 시설도 제대로 갖춰지지 않은 경우가 많으며, 임대인들은 주거급여가 인상될 때마다 임대료를 올려 부당한 이익을 취한다. 영등포 쪽방촌과 동자동 쪽방촌 개발 계획은 이미 발표되었지만, 사업이 계속 지연되고 있다. 영등포는 고가도로 아래에 임시 이주시설이 지어졌지만, 주민 이주가 늦어지면서 사업이 지연되고 있다. 동자동은 민간 개발을 주장하는 소유주들의 반대에 부딪혀 정부와 서울시가 소극적으로 대응하면서 계획 발표 후 5년이 넘도록 지구 지정조차 이루어지지 않고 있다.

중앙 정부와 서울시는 힘을 합쳐 사업 속도를 높여야 한다.

'죽기 전에 제대로 된 집에서 한 번 살아보고 싶다'는 쪽방 주민들의 간절한 소망을 이루지 못하고 세상을 떠나는 경우가 너무 많다. 2022년 8월 수해 참사가 발생했던 관악구와 동작구의 (반)지하 주택 인근 지역도 '100년 만의 집중호우'가 또 내리더라도 참사가 반복되지 않도록 공공 주도로 개발해야 한다. 산에서 내려오는 물이 모이는 복개천 주변에는 (반)지하 주택이 많다. 사업성이 낮아 민간 주도의 정비 사업이 추진되기 어려운 (반)지하 주택이 밀집해 있는 저지대 상습 침수 지역은 공공주택지구로 지정하여 빠르게 정비해야 한다.

주거급여 수급자가 '지·옥·고'에서 사망하는 일이 반복되고 있다. 2022년 8월 관악구와 동작구 사망자 모두 주거급여 수급자였다. 이는 주거급여가 지원이 필요한 사람에게 지급되고 있음을 보여주는 동시에, 주거 품질과 연계되지 않고 지급되는 현행 제도의 한계를 명확하게 보여준다. 주거권 보장을 위해 쓰이는 혈세가 빈곤 비즈니스의 자양분이 되지 않도록, 주거 품질과 연계된 서울형 주거비 지원 사업을 만들어야 한다. 주거비만 지원하고 어떤 집에 사는지를 보지 않는 기존의 주거비 지원 사업을 새롭게 설계해야 한다.

서울형 주거비 지원을 받는 임대인이 거주민의 안전과 건강을 위협하는 집을 방치하면 서울시가 개입하여 임대인에게 책임을 물어야 한다. 1989년 공공임대주택, 2004년 매입임대주택, 2022년 청년월세지원사업이 중앙정부 사업으로 제도화되기까지 서울시의 정책 실험은 중요한 역할을 해 왔다. 주거 문제 해결을 위해 서울시장과 뉴욕시장이 치열하게 경쟁하기를 기대한다





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서울시 지방선거 주거 공공임대주택 부동산 도시계획 주거불평등 재개발 재건축

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