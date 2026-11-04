2026 중앙포럼, AI 성장 동력 확보 위해 규제 개혁 및 인프라 투자 공약

4일 서울 더그랜드롯데 서울에서 열린 2026 중앙포럼에서 조국식 국회의장 등은 AI 경쟁력 강화를 위해 규제 혁파, 인프라 투자, 인재 양성을 뒷받침할 입법을 집중 추진하겠다고 밝혔다.

조정식 국회의장은 4일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 '2026 중앙포럼'의 축사에서 AI 혁신을 가로막는 규제 완화를最優先으로 추진하겠다고 밝혔다.

조 의장은 "AI 경쟁력이 곧 국가의 미래이자 생존을 좌우하는 시대"라며 "AI 경쟁력을 높이는 일은 선택이 아닌 국가의 명운이 걸린 핵심 과제"라고 강조했다.

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AI 경쟁력 강화를 위한 입법 및 인프라 투자 계획

조정식 국회의장은 이날 연설에서 자율 판단 및 과업 완수 기능인 에이전틱 AI의 등장으로 성장의 판 자체가 근본적으로 변화하고 있다고 진단했다.

이에 따라 조 의장은 혁신을 저해하는 규제를 걷어내고, 과감한 인프라 투자와 핵심 인재 양성을 뒷받침하는 입법에 온 힘을 모으겠다고 약속했다.

이날 행사에는 정·관·경제계 및 학계 인사 600여 명과 일반인 신청자 200여 명 등 총 800여 명이 참석해 AI 시대의 국가 전략에 대한 관심을 모았다.

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여야 지도부 및 정부 각료의 AI 지원 입장 표명

장동혁 국민의힘 대표는 "기술은 언제나 정치보다 빨랐지만 지금은 그 속도의 격차가 더 커졌다"며 "정치적 역할은 '자율의 판'을 깔아주는 것"이라고 강조했다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 "AI가 산업 현장과 일상으로 스며들어 기업 경쟁력과 국가 성장 방식을 바꾸고 있다"며 "필요한 정책과 예산을 꼼꼼히 챙기겠다"고 화답했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "한국은 세계 3대 AI 경쟁 입지를 다졌지만 더 많은 준비가 필요하다"며 "올해 말 전 국민 AI 서비스인 '모두의 AI'를 출시할 예정"이라고 밝혔다.

배 부총리는 이어 "누구나 AI 비서를 활용할 수 있는 시대를 전 세계에서 최초로 준비하고 있다"며 "독자 AI 파운데이션 모델을 뛰어넘는 프런티어급 모델을 준비하고 만들어 가겠다"고 밝혔다.

행정안전부 및 민간 기업의 AI 실용화 및 산업 대응 방안

오세훈 서울시장은 "시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "새벽 노동자 출근을 돕는 자율주행버스부터 고립 위험 가구를 살피는 스마트 돌봄까지 AI 활용 범위를 넓혀갈 것"이라고 말했다.

박장희 중앙일보 대표는 개회사에서 "시장 자본은 막대한 기대와 거품의 우려 사이에 요동치고 있다"며 "AI가 마주한 냉정한 현실과 지속가능한 성장의 방정식을 짚어보겠다"고 말했다.

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경제계 인사들도 AI 시대에 걸맞은 대응 방안을 모색했다. 진옥동 신한금융 회장은 "AI 시대에 걸맞은 금융의 역할을 깊이 고민해 볼 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

박승희 삼성전자 사장은 "신성장 기회를 선점하기 위해 무엇을 준비해야 할지 생각해 보는 계기가 됐다"며 기업의 전략적 대응 필요성을 강조했다.

보수 진영 주요 인물들의 재회와 정치권 분위기

행사장에서는 보수 진영 차기 주자로 꼽히는 장동혁 국민의힘 대표, 오세훈 서울시장, 한동훈 무소속 의원이 2024년 1월 국민의힘 신년인사회 이후 2년 10개월 만에 한자리에 모여 눈길을 끌었다.

오전 10시쯤 가장 먼저 도착한 한 의원은 뒤이어 온 오 시장과 반갑게 악수를 나눴다. 오 시장이 "패션을 바꾸셨다"고 하자 한 의원은 "아예 다 바꿨다"며 웃었다.

한 의원은 이날 오버핏 스타일의 의상을 착용했다. 마지막으로 도착한 장 대표는 오 시장에게 "자주 뵙는다"고 인사하자 오 시장은 "자주 뵈면 좋다"고 답했다.

장 대표와 한 의원도 손을 맞잡으며 포용적인 분위기를 연출했다. 이 같은 재회는 AI 성장 동력 확보를 위한 정치권의 단일화 의지로 해석되기도 한다.