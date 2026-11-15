2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 캠페인 울산서 개최

울산 북구 오토밸리복지센터에서 열린 2026 이주노동자 겨울옷 나눔 행사에 이재명 대통령 부부와 시민들이 참석해 약 3만 벌의 옷을 기부하며 사회적 연대를 보여줬다.

울산노동약자지원사업단 '온'을 비롯한 노동시민사회단체들이 공동 주최한 '2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 캠페인 인(in) 울산'이 15일 오후 울산시 북구 오토밸리복지센터 체육관에서 성황리에 열렸다.

이날 행사는 단순한 물자 전달을 넘어, 한국에서 근무하는 이주노동자들을 단순히 외부인력이나 지원 대상이 아닌 사회의 동반자이자 이웃으로 존중하려는 취지를 담고 있어 큰 공감을 자아냈다.

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전국 각지에서 시민들이 보내온 따뜻한 손길은 이번 캠페인에 총 약 3만 벌에 달하는 겨울옷과 작업복을 모았으며, 이재명 대통령 부부 역시 겨울옷 기부 참여로 함께했다.

현장 반응과 기부 물품의 품귀 현상

행사장에 마련된 선별 공간에서는 이주노동자들과 그 가족들이 직접 원하는 옷과 장난감을 고르는 모습으로 가득 찼다.

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오순도순 즐거운 분위기를 연출한 현장을 찾은 필리핀 출신의 이주노동자 데우미(23)씨는 네 살 자녀에게 입힐 옷을 먼저 찾아 나섰다.

귀여운 동물 캐릭터가 그려진 연노란색 티셔츠 등을 손에 쥔 데우미씨는 "예쁜 옷이 많아 아이가 좋아할 것 같아요"라며 밝은 미소를 지었다.

데우미 씨의 아들인 다섯 살 애온 군 역시 검은색 패딩 점퍼를 품에 꼭 안고 행사장을 누볐다.

지역 확대와 참여 기관들의 다짐

이 같은 따뜻함의 물결은 지난해 전남 진도에서 처음으로 시작된 겨울옷·작업복 나눔 행사에서부터 시작됐다.

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당시 전남 진도에서 열린 행사에는 이주노동자 1500여 명이 참여하여 큰 호응을 얻었으나, 올해는 그 범위를 울산시를 중심으로 경북 경주와 경남 김해, 양산 지역까지 넓혔다.

참여 기관과 단체들은 이를 통해 약 3000명의 이주노동자에게 겨울옷과 작업복을 전달할 계획이다.

주관 측인 울산노동약자지원사업단 '온', 와이엠시에이(YMCA), 와이더블유시에이(YWCA)를 비롯한 공공상생연대기금, 금융산업공익재단, 사무금융우분투재단, 전태일재단, 고용노동부, 울산광역시 등은 이번 행사를 계기로 전국적인 네트워크를 더욱 확장하겠다고 밝혔다.

이들은 이주노동자의 노동환경과 안전, 복지 문제에 대한 사회적 관심을 높이고, 모든 노동자가 존중받으며 안전하게 일할 수 있는 사회를 만들기 위한 연대와 나눔의 장을 지속적으로 마련해 나갈 것이라고 다짐했다.