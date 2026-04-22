2026 월드컵 중계권 갈등, KBS와 JTBC는 합의했으나 MBC·SBS는 최종 결렬

2026 FIFA 북중미 월드컵 중계권을 두고 JTBC와 지상파 3사가 협상을 벌인 끝에 KBS만 공동 중계에 합의하고 MBC와 SBS는 적자 우려를 이유로 협상을 최종 거절했다.

오는 6월 개최 예정인 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 대한민국 방송계의 중계권 판도가 크게 요동치고 있다. JTBC 가 지상파 3사를 대상으로 진행해 온 중계권 협상 결과, KBS 와는 최종적으로 공동 중계 합의에 도달했으나 MBC와 SBS는 협상 결렬을 선언하며 각자의 길을 걷게 되었다. 이번 협상은 거액의 중계권료와 공영방송의 책무, 그리고 보편적 시청권 이라는 복합적인 가치가 충돌하며 방송가에 큰 파장을 불러일으켰다. JTBC 는 지난달 사장단 회의 이후 당초 요구액을 140억 원대로 낮추며 지상파와의 합의를 모색했으나, 방송사 간의 경영 전략과 경제적 판단이 엇갈리면서 분열이 발생했다. KBS 는 내부적으로 상당한 규모의 적자가 예견됨에도 불구하고 공영방송으로서 국민의 시청권을 보장해야 한다는 사명감을 앞세워 JTBC 의 제안을 수용했다.

KBS 관계자는 수신료의 가치를 실현하고 국민들에게 월드컵이라는 국가적 축제를 안정적으로 제공하는 것이 공영방송의 핵심 가치라고 강조하며, 전현무 방송인과 이영표 해설위원을 필두로 한 역대급 중계진 구성을 통해 시청자들의 기대에 부응하겠다고 밝혔다. 그러나 이러한 결정 뒤에는 막대한 중계권료 부담이 자리 잡고 있어 향후 경영 수지 개선에 대한 과제가 남았다는 비판도 존재한다. KBS는 기술적 인프라를 JTBC와 긴밀히 공유하며 다가올 대회를 차질 없이 준비하겠다는 방침이다. 반면 MBC와 SBS는 냉혹한 경영 현실을 고려하여 협상 테이블을 박차고 나갔다. 이들은 120억 원이라는 마지노선을 넘어서는 금액을 수용할 경우 중계권료와 제작비를 포함해 수백억 원대의 적자가 발생할 것이라며, 수익성을 고려하지 않은 무리한 합의는 불가능하다고 입을 모았다. 특히 두 방송사는 과거와 달리 광고 시장의 위축과 콘텐츠 소비 패턴의 변화로 인해 스포츠 중계의 수익성이 과거만큼 높지 않다는 점을 들어 중계권 가격의 거품을 지적하기도 했다. 결과적으로 이번 결정은 시청자들에게는 일부 채널에서만 월드컵을 시청할 수 있게 되는 불편함을 초래할 것으로 보이며, 이는 보편적 시청권 논란으로 확대되고 있다. 이번 사태는 단순한 방송사 간의 계약 문제를 넘어, 국가적인 대규모 국제 행사에서 국민이 차별 없이 경기를 관람할 수 있는 권리를 어떻게 제도적으로 보장할 것인지에 대한 근본적인 질문을 던지고 있다. 현재 국회에는 주요 국제 대회의 공영방송 중계를 의무화하는 방송법 개정안이 계류 중이지만, 민간 기업의 사적 계약 자유를 침해할 수 있다는 우려와 예산 확보 방안에 대한 이견으로 처리가 지지부진한 상황이다. 이재명 대통령을 비롯한 정치권에서도 시청권 보장의 필요성을 지속적으로 언급하고 있으나, 시장 경제 원칙과 공공 복리의 가치가 충돌하는 현시점에서 실질적인 대안 마련까지는 상당한 진통이 예상된다. 국민의 눈높이와 방송사의 경영 효율성 사이에서 앞으로 어떠한 해법이 도출될지 귀추가 주목된다





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월드컵 중계권 JTBC KBS 보편적 시청권 방송법 개정안

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