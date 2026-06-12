2026 월드컵 한국 vs 체코 조별리그, 전국 거리응원 열기

2026 북중미 월드컵 조별리그 한국과 체코의 경기가 평일 오전에 열리며 직장인들도 점심시간을 이용해 거리응원에 동참했다. 광화문광장을 비롯한 전국 주요 장소에서 수천 명이 모여 응원전을 벌였고, BBQ 등 치킨 매장은 조기 오픈해 단체 관람행사를 진행했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일, 종로구 광화문광장에 설치된 거리응원 무대를 중심으로 전국 각지에서 대규모 시민 응원전이 펼쳐졌다. 이번 대회 조별리그 경기는 평일 오전 출근 시간대에安排되어 직장인들도 점심시간을 앞당기거나 연차를 써서 현장에 참여하는 모습이 많았다.

대한축구협회와 KT, 붉은악마는 현장에 최대 6천명이 운집한 것으로 추산했다. 광장에서는 빨간 티셔츠와 태극기, 얼굴에 페인팅을 한 시민들이 넘쳤고, 사원증을 건 직장인들도 눈에 띄었다. 한편 체육시설 인근에서는 단체 응원전이 동시다발적으로 열렸다. BBQ 홍대입구점은 경기 일정에 맞춰 오픈 시간을 앞당겼고, 치킨을 먹으며 경기를 관람하는 손님들로 북적였다.

제너시스BBQ그룹은 전체 매장의 절반 이상이 조기 오픈했다고 밝혔다. 을지로 달맞이광장바베큐 본점에서는 오비맥주 임직원과 소비자 200여명이 응원 유니폼을 맞춰 입고 치맥을 즐기며 단체 관람행사에 참여했다. 잠실 핸드볼경기장 인근 봉쇄 시위 현장 인근에서도 스마트폰이나 노트북으로 경기를 지켜보는 이들이 있었다. 전국적인 열기 속에서 일부에서는 감정적 충돌과 논란도 발생했다.

일부 응원단은 과열된 행동을 보였고, 일부 장소에서는 질서 유지 문제가 제기되었다. 또한, 일부 네티즌은 경기 결과에 따라 극단적인 발언을 하며 사회적 갈등을 유발하기도 했다. 이에 전문가들은 건전한 응원 문화의 중요성을 강조하며, 국가 대표팀을 향한 지속적인 성원이 승부보다 중요한 가치임을 상기시켰다





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