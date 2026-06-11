2026 월드컵 거리 응원 무대 설치, 안전관리 강화

서울 종로구 광화문광장에 2026 월드컵 거리 응원 무대가 설치되고 있으며, 안전관리 체계를 구축하기로 했다. 인파 관리와 질서 유지를 맡는 안전관리 요원 190명, 경찰기동대 115명도 배치해 비상 상황과 안전사고에 대비한다.

2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 이번 월드컵 거리 응원 은 체코전이 열리는 12일 오전 11시를 시작으로 19일 오전 10시 멕시코전, 25일 오전 10시 남아프리카공화국전에 맞춰 광화문광장에서 진행된다.

서울시는 한국팀 경기가 대부분 오전에 시작돼 응원 시간대가 출근 시간대와 겹치고, 한낮 무더위까지 예상되는 만큼 주최 측인 대한축구협회, 붉은악마, KT와 함께 안전관리 체계를 구축하기로 했다. 서울시는 단체 응원전에 대응해 현장상황실을 운영하고, 행사 상황을 실시간으로 모니터링한다고 11일 밝혔다. 현장에는 인파 관리와 질서 유지를 맡는 주최 측 안전관리 요원 190명을 배치하고, 경찰 협조를 받아 경찰기동대 115명도 배치해 비상 상황과 안전사고에 대비한다. 참가자 편의를 위해 화장실 9곳도 개방한다.

개방 화장실은 의정부지 역사유적광장, 대한민국역사박물관, KT광화문, 교보생명, 광화문해치마당, 광화문역, 세종문화회관, 세종로 공영주차장 등에 있다. 이에 앞서 오세훈 서울시장은 광화문광장을 찾아 응원 공간과 시민 이동 동선, 안전시설 설치 현황 등을 점검했다. 오 시장은"광화문 거리 응원은 세계인이 함께 즐기는 대한민국 대표 응원문화인 만큼 안전 또한 세계 최고 수준으로 관리해야 한다"며"인파 동선 관리부터 응급의료 대응까지 시민 안전을 최우선으로 두고 서울형 안전 응원 모델을 만들어 달라"고 말했다





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