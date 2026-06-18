2026 북중미 월드컵에서 도입된 하이드레이션 브레이크가 선수 보호 취지와 달리 경기 흐름을 단절시키고 방송 광고를 확대하는 수단으로 전락했다는 비판이 제기된다. 폭염 대책으로 시작된 제도가 상업적 이해관계와 결합해 축구의 본질을 훼손할 가능성이 우려된다.

2026년 북중미 월드컵 에서 처음 도입된 ' 하이드레이션 브레이크 '가 선수 보호 라는 명분 아래 경기 흐름 을 끊고 방송 광고 를 확대하는 상업적 수단으로 변질되고 있다는 비판이 제기되고 있다. 국제축구연맹( FIFA )은 전반 22분 안팎과 후반 67분 안팎에 각각 3분씩 공식 휴식을 도입해 선수들이 폭염 속에서 수분을 보충할 수 있도록 했지만, 이 규정이 실제 경기에서는 강팀과 약팀의 경기 흐름 을 인위적으로 바꾸고 방송사에게 추가 광고 시간을 제공하는 결과를 낳고 있다.

미국 중계사 폭스스포츠는 휴식 시간을 광고 시간으로 활용해 경기 재개 장면을 놓치는 사례까지 발생시켰으며, 영국 BBC나 ITV 등 다른 방송사들이 경기장 화면을 유지하는 것과 대비된다. 독일과 퀴라소의 경기는 휴식 이후 독일이 7-1 대승을 거두며 흐름이 완전히 바뀐 사례로 꼽힌다. 독자 설문에서 76.4%가 이 제도를 '문제가 있다'고 답했고, 모든 경기에 일률적으로 적용하는 것이 적절한지에 대한 의문도 제기된다. 특히 냉방 돔구장에서는 실내 온도가 22도로 유지됨에도 휴식이 강제되어 팬들의 야유를 샀다.

FIFA는 이번 대회까지는 규정을 유지할 방침이지만, 전문매체는 선수 보호와 경기 연속성, 상업성 사이의 균형이 이후 논쟁의焦点이 될 것으로 전망하고 있다





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