2026 월드컵 A조, 멕시코전 승자는 사실상 1위, 할리스코주 학교 휴교령

2026 월드컵 A조 경기에서, 오현규가 결승골이 된 팀의 두 번째 골을 넣었다. 멕시코 할리스코주 정부는 18일(현지시간·한국시간 19일)에 주 전역 학교에 휴교령을 내렸다. 멕시코전 승자는 사실상 A조 1위 유력한 멕시코는 두 차례 월드컵 개최국이었지만, 당시 대표팀의 본선 경기는 멕시코시티 스타디움에서만 열렸다. 이번 대회에서 할리스코주가 처음으로 멕시코 대표팀의 월드컵 본선 경기를 치르게 되면서 지역 사회의 기대감이 커지고 있다. 현지 언론은 한국과 멕시코가 나란히 조별리그 첫 경기에서 승리를 거둔 만큼 이번 맞대결이 사실상 A조 1위 결정전 성격을 띤다고 평가했다.

11일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 경기에서, 오현규 가 결승골이 된 팀의 두 번째 골을 넣고 있다. 멕시코 할리스코주 정부는 18일(현지시간·한국시간 19일)에 주 전역 학교에 휴교령을 내렸다.

할리스코주 정부는 경기 당일 학생과 교사들이 멕시코 대표팀을 응원할 수 있도록 모든 학교의 수업을 중단하기로 했다. 멕시코전 승자는 사실상 A조 1위 유력한 멕시코는 두 차례 월드컵 개최국이었지만, 당시 대표팀의 본선 경기는 멕시코시티 스타디움에서만 열렸다. 이번 대회에서 할리스코주가 처음으로 멕시코 대표팀의 월드컵 본선 경기를 치르게 되면서 지역 사회의 기대감이 커지고 있다. 현지 언론은 한국과 멕시코가 나란히 조별리그 첫 경기에서 승리를 거둔 만큼 이번 맞대결이 사실상 A조 1위 결정전 성격을 띤다고 평가했다.

공무원·직장인은 정상 근무한다. 경기는 현지시간 기준 오후 7시에 시작된다. 이번 경기 승자가 조 1위로 32강에 진출해 멕시코시티 스타디움에서 경기를 치를 가능성이 높다. 해발 2240m에 위치한 멕시코시티는 대표적인 고지대 도시다.

현지 환경에 익숙한 멕시코 대표팀이 해당 경기장에서 경기를 치르게 될 경우 상당한 홈 이점을 누릴 수 있을 것으로 분석된다





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2026 월드컵 A조 멕시코전 1위 할리스코주 학교 휴교령 오현규 조별리그

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