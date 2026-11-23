2026 오세아니아 자연사진 공모전 수상작이 공개됐다. 대상은 인도네시아 도자기 게 사진을 찍은 태미 니컬러스가 차지했다. 기후 변화와 생태계 협력 모습까지 담은 전 작품의 특징과 상세 수상 결과를 확인하자.

국제환경단체 자연보전협회 (The Nature Conservancy)는 현지 시각 지난 18일 2026 오세아니아 자연사진 공모전 의 최종 수상작 목록을 공식 발표했다. 이번 공모전은 전 세계摄影가들의 높은 관심을 모았으며, 오세아니아 지역의 생물다양성과 환경 문제를 시각적으로 기록한 2550점의 작품 중 최종 심사를 통과한 사진들이 선정되었다.

대상을 차지한 작품은 인도네시아 길리아이르섬의 산호초 지대에서 촬영된 '도자기 게'의 모습이다. 이 사진의 주인공은 태미 니컬러스로, 말미잘 촉수 사이로 숨어 있는 도자기 게가 깃털 모양의 턱다리를 펼쳐 물속 미세 먹이를 걸러 먹는 생생한 순간을 포착했다. 니컬러스는 물살에 부채처럼 휘저으며 먹이를 잡아먹는 모습이 실용성을 넘어선 아름다움을 지니고 있다고 소감을 밝혔다. 산호초 미시 생태계 속에 숨겨진 특별한 일상을 엿볼 수 있었다는 점도 이 작품이 높은 점수를 받은 이유다.

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종간 협력 사냥 첫 기록과 수상 배경

사람과 자연 부문 2위작인 '우연한 발견'은 서오스트레일리아 바다에서 발생한 이례적인 생태학적 현상을 담아 화제다. 가오리가 숨어 있는 물고기를 찾아내고, 돌고래가 이를 몰아내어 함께 사냥하는 희귀한 종간 협력 장면이 포착되었다. 이写真は 그동안 과학계에서 기록되지 않았던 사례로, 작가가 연구자들에게 사진을 공유하며 향후 관련 학술 연구의 중요한 출발점이 되었다고 알려졌다. 딜런 드하스가 촬영한 이 작품은 해양 생물의 지능적 행동과 생태적 상호작용을 잘 보여준다.

야생동물 부문 1위 작품은 형제 새끼들에게 빗방울을 막아주는 익살맞은 새의 모습을 담은 사진이다. 반면 기후 부문에서는 자연의 아름다움과 함께 절실한 경고의 메시지가 담겼다. 해수면 상승과 침식으로 인해 바다에 잠식되고 있는 솔로몬제도 릴리시아나 마을의 항공사진이 선정되었으며, 수온이 33도까지 오름에 따라 하얗게 백화된 채찍산호 사진도 포함되었다. 산불 확산을 막기 위해 치러진 맞불작전의 현장 또한 수상작 목록에 올랐다.

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자연보전협회의 의의와 존 코너의 평가

자연보전협회의 존 코너 오세아니아 국장은 수상작들의 의미를 설명하며, 자연 보호와 복원 활동이 단순히 정책이나 국제적 약속에 그치는 것이 아님을 강조했다. 예술과 자연을 연결하는 작업은 살 만한 기후 조건, 건강한 커뮤니티, 번성하는 자연 생태계를 위한 구체적인 노력을 생생하게 드러낸다는 입장이다. 협회는 2019년부터 자연의 아름다움을 알리고 보전을 촉구하기 위해 이 공모전을 개최해 왔으며, 2024년부터는 특별히 오세아니아 지역에 초점을 맞추어 행사를 진행하고 있다.

올해 대회를 통해 총 6개 부문에서 각 부문 3점씩 총 18점의 수상작이 결정되었다. 분야는 사람과 자연, 식물과 균류, 기후, 육지, 물, 야생동물로 구성되었다. 심사위원을 맡았던 재러드 부드 스트림라인미디어 대표는 릴리시아나 마을의 aerial 사진을 예로 들며, 위에서 내려다본 해안선의 변화를 보면 그곳을 삶의 터전으로 삼는 사람들에게 그 변화가 무엇을 의미하는지 직관적으로 알 수 있다고 평가했다. 그는 자연의 외적 아름다움뿐만 아니라 그 이면에 깔린 이야기들이 올해 수상작들의 주요 돋보이는 요소였다고 덧붙였다.

향후 계획과 자연 보호를 위한 제언

향유고래 연구 프로젝트 참여 중 어린 향유고래 무리가 새끼 주위에서 어울리는 모습과 이를 기록하는 연구팀의 모습을 허가를 받고 촬영한 바네사 미뇽의 작품도 눈길을 끌었다. 이러한 기록들은 단순한 사진 찍기를 넘어 과학적 연구와 대중의 인식 개선에 기여하는 중요한 자료가 되고 있다. 존 코너 국자는 이러한 자연의 아름다움이 누가 지켜보든 말든 매일 존재한다고 언급했다.

그는 이번 수상작들을 계기로 많은 이들이 주변의 자연을 더 면밀히 들여다보고, 보호 및 복원 활동에 적극적으로 나서길 바란다고 밝혔다. 오스트레일리아, 뉴질랜드, 파푸아뉴기니, 솔로몬제도 등 오세아니아 750곳에서 촬영된 작품들을 통해 전 세계는 자연과의 공존 방식에 대해 다시 한번 생각해보는 계기를 얻었다.