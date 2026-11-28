28일 보신각 앞 열린 2026 여성폭력추방행진에 600여명 참여. 강간죄 구성요건을 폭행·협박에서 동의 여부로 변경하고 가해 책임 강조 요구.

28일 오후 서울 종로구 보신각 앞 광장에는 여성·시민사회단체 600여명이 집결했다. 한국여성노동자회, 한국성폭력상담소, 한국여성단체연합 등이 공동으로 주최한 ' 2026 여성폭력추방행진'은 세계 여성폭력 추방주간을 맞아 열렸다. 이들은 현행 형법상 강간죄의 구성요건을 '폭행 또는 협박'에서 '피해자의 동의 여부'로 전환할 것을 법조계와 정치권에 강력히 촉구했다.

강간죄 정의 변경과 법적 한계 돌파

현재 대한민국의 형법 제297조는 사람을 폭행 또는 협박하여 강간한 자를 3년 이상의 유기징역에 처하도록 규정하고 있다. 대법원은 오랜 기간 피해자의 저항이 불가능하거나 현저히 곤란할 정도의 폭행·협박이 존재해야 강간죄가 성립한다고 판시해왔다. 그러나 여성단체들은 이 같은 기존 기준이 피해자의 명확한 거부를 인정하지 못해 가해자를 처벌하지 못하는 사례가 빈발한다고 지적했다.

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단체들은 현행 법체계가 시민들의 일상적 인식과 국제사회의 변화에 뒤처져 있다고 평가했다. 특히 22대 국회에서 동의기준의 강간죄 개정안이 단 하나도 상정되지 않은 현실에 분노를 표명했다. 이는 법이 피해자의 '아니요'를 사회적 맥락에서 거부로 인식하지 않고 있음을 방증한다는 설명이다.

피해 당사자의 증언과 교제 폭력 문제

집회 현장에서는 여성폭력 피해 당사자들이 직접 목소리를 내기도 했다. 2022년 성폭력 피해를 입은 한우리는 1·2심에서 가해자에게 무죄가 선고된 경로를 공유했다. 그는 당시 가해자에게 '그만해', '아파', '집에 가' 등 75차례가 넘게 거부 의사를 표현한 녹음 증거가 있었음에도 불구하고 법원은 그 사람이 무엇을 했느냐보다 피해자가 얼마나 저항했느냐만을 따져봤다고 강조했다.

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한우리는 판결문이 자신의 거부를 거부로 읽지 않겠다는 국가의 의사처럼 느껴졌다고 말했다. 또한 참석자들은 가정폭력처벌법이 혼인·혈연관계뿐 아니라 교제 관계 등 다양한 친밀한 관계에서의 폭력도 포괄하도록 전면 개정할 것을 요구했다. 현행법은 가정의 평화와 안정 회복을 우선시하다 보니, 교제 관계에서의 폭력에는 제대로 대응하지 못하고 있다는 비판이 제기됐다.

제도 개혁 방향과 행진 계획

참가자들은 성매매처벌법상 성매매 여성에 대한 처벌 조항 삭제를 주장하며, 대신 성구매·알선·착취 행위에 대한 책임을 강화해야 한다고 덧붙였다. 이는 피해자를 처벌대상에서 분리하고 가해 구조의 책임자로 초점을 이동시켜야 한다는 취지다. 공동선언문은 저항과 회피의 책임을 피해자에게 전가하는 사회를 끝내고, 가해자의 폭력과 착취에 대한 책임을 묻는 사회로 나아갈 것을 천명했다.

행진 참가자들은 '저항 여부 묻지 말고 동의 여부 판단하라', '강간죄 개정에 동의하라' 등의 구호를 외치며 보신각에서 시작해 광화문 일대를 행진했다. 이번 행진은 단순한 시위를 넘어, 입법부에게 즉각적인 법안 수정과 성폭력 근절을 위한 제도적 장치를 마련하라는 경고장이다. 정부와 국회는 오는 2026년까지 여성폭력 방지 시스템의 근본적 개편을 검토해야 할 pressure를 받고 있다.