2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞두고 한성숙 국무총리가 AI 등 첨단 기술을 활용한 부정행위 예방을 위한 시험장 감독 강화 및 처벌 확대 방침을 발표.

한성숙 국무총리 는 2026년 11월 17일 정부서울청사에서 ' 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문'을 발표하며, 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 악용한 시험 부정 행위를 원천적으로 차단하기 위해 감독 체계를 전면 개편하겠다고 밝혔다. 정부는 오는 11월 19일 시행되는 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고, 시험장 내 전자기기 소지를 강력히 통제하고 부정행위자에 대한 제재 범위를 기존 1년에서 10년으로 대폭 확대하는 등 강력한 조치를 예고했다.

시험장 전자기기 수거 및 가방 외부 보관

정부는 1교시 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기의 전원을 꺼진 상태로 수거하여 시험본부에서 별도 보관한 후 시험 종료 후 반환하는 방안을 시행한다. 또한 부득이하게 수험생이 전자기기를 소지한 경우, 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 간주하여 엄격히 처리한다. 시험 중 책상 위에는 수험표와 신분증, 시험장에서 공식 제공하는 수능 샤프와 컴퓨터용 사인펜 등 허용된 물품만 놓을 수 있으며, 불필요한 오해를 줄이기 위해 목걸이나 반지, 모자 등 장신구 착용을 자제할 것을 당부했다.

Also read 2026 APBC 3연 준우승 최원호 감독, 일본 투수력 한계 지적

한성숙 총리는 "모든 전자기기는 수능 시험장에 반입할 수 없다"며 "제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리된다"고 강조했다. 이 같은 조치는 최근 AI를 통해 시험지를 캡처해 정답을 확인하는 등 새로운 형태의 부정행위 우려가 커짐에 따라 취해진 예방 차원의 조치이다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 통신 차단이 기술적으로 불가능하므로, 물리적 분리 및 수집에 집중하겠다고 부연 설명했다.

철저한 신원 확인 및 추가 인력 배치

3교시 시작 전 수험생 본인 확인 시간을 통해 휴대한 모든 물품에 대한 전수 점검이 재실시된다. 스마트안경을 착용한 상태에서도 매 교시 전수 점검이 이루어지며, 옷의 단추마다 스티커를 붙여 가리는 등 초소형 카메라 숨겨진 가능성에 대한 철저한 탐색이 진행된다. 양 소매를 걷고 옷깃과 단추 등을 확인하는 등 예년보다 더 철저히 확인하는 절차가 도입되어, 수험생은 이러한 꼼꼼한 절차를 따라야 한다.

Advertisement

정부는 전국 1,312개 시험장에 기존 75,000여 명의 감독관 외에, 스마트기기 전담인력 1,800여 명과 복도감독관 6,600여 명 등 총 8,400여 명의 추가 인력을 배치하여 신속한 현장 대응을 준비했다. 이들은 스마트기기 점검, 미제출 휴대폰 불시 확인, 시험장 내 특이 통신 신호 점검 등을 담당하며, 부정행위 의심 정황이 발견될 경우 금속 탐지기를 활용해 소지 여부를 탐색하게 된다. 최은옥 교육부 차관은 연기에 따른 보안 문제와 수험생 혼란 등을 고려하여 연기 방안은 검토되지 않았다고 밝혔다.

부정행위 제재 10년 확대 및 형사 책임 엄중

부정행위 응시 자격 제한 기간이 기존 1년에서 10년으로 대폭 확대되며, 올해 수능에서 발생한 부정행위부터 강화된 제재가 소급 적용될 수 있도록 국회와 협의 중이다. 한성숙 총리는 중대한 부정행위에 대해 시험 무효와 응시자격 제한을 넘어, 공무집행방해 혐의로 고발하거나 수사를 의뢰하는 등 형사적 책임을 엄중히 묻겠다고 밝혔다. 시험이 끝난 이후에도 조사와 책임 추궁을 멈추지 않겠다는 입장이다.

부정행위를 통해 입학한 수험생은 관련 법에 따라 입학이 취소되며, 현재 대학에 학적을 두고 있는 재수생은 재학 중인 대학에서 퇴학 조치된다. 이들에 대해서는 10년간 입학을 금지하는 방안도 협의가 완료된 상태다. 정부는 의도적으로 부정행위를 유도하거나 선동하는 행위, 허위 정보를 유포하는 행위에도 엄정 대응하며, 초소형 카메라 등 스마트기기를 판매하거나 구매한 사업자 및 구매자에 대한 조사도 신속히 검토한다. 글로벌 빅테크 기업들과의 협력을 통해 AI 정답 확인 사안에 대해서는 사후 조사 및 수사 요청 시 적극 협력하기로 했다.

감독관 보호 및 수험생 최종 당부

정부는 감독관들이 안심하고 업무에 전념할 수 있도록 필요한 지원과 보호를 강화하겠다고 약속했다. 성실하게 감독 업무를 수행한 교사가 부당한 민원과 소송에 대한 책임을 지지 않도록 정부가 모든 책임을 부담하겠다는 방침이다. 한성숙 총리는 브리핑 종료 후 "이번만 시험 보면 그만"이라고 생각하지 말고, "이걸로 인해 앞으로의 인생이 바뀔 수도 있다"는 차원에서 절대 부정행위를 범하지 말고 시험에 응해달라고 거듭 호소했다. 배석한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김종철 경찰청장 직무대행, 최은옥 교육부 차관 역시 함께하여 이번 조치의 중요성을 알렸다.