2026 세계여성폭력추방의날을 앞두고 11월 21일 강남역에서 열린 집회. 'I Am Jane Doe Korea' 선언으로 반복되는 여성폭력과 2차 가해에 대한 국가 책임을 촉구했다.

2026 세계여성폭력추방의날 전국공동행동 참가자들이 11월 21일 서울 강남구 강남역에서 집회를 열었다. 이 행사는 11월 25일을 앞두고 반복되는 여성폭력과 피해자에 대한 2차 가해에 대한 국가의 책임을 촉구하기 위해 마련되었다. 참가자들은 사회 구조적으로 여성폭력에 관대하고 침묵을 강요하는 현실을 지적하며 국제적 연대 운동을 한국에서도 실천하고자 했다.

국제 연대 'I Am Jane Doe Korea' 선언

주최 측인 2026 세계여성폭력추방의날 전국공동행동은 이번 집회에서 'I Am Jane Doe - Korea' 선언을 통해 피해자 연대의 메시지를 전달했다. 이는 성폭력 피해자가 신고 후 오히려 신상털기나 차별을 겪지 않도록 사회가 함께 지켜야 한다는 취지다. 이 구호는 단순한 슬로건을 넘어, 피해자를 혼자 두지 않겠다는 전 세계적 반성폭력 운동의 일환으로 한국 사회에도 적용하고자 했다.

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코넬대 사건 기원 제2의 미투 운동

올해 행사의 핵심 정신은 2024년 10월 미국 코넬대학교에서 발생한 사건에 뿌리를 두고 있다. 코넬대 사건은 7명의 가해자에게 집단 성폭력을 겪은 피해자가 학교 측에 신고했으나, 오히려 가해자가 아닌 피해자의 신상이 노출되고 정황이 왜곡되는 '신상캐기' 피해를 입은 사례다. 이 사건은 피해자 보호 시스템의 실패를 적나라하게 보여주며 전 세계적으로 제2의 미투 운동을 촉발하는 계기가 되었다.

이에 따라 미국 전역과 세계 각지의 여성들이 온라인과 오프라인에서 피해자를 지지하며 '우리가 모두 제인 도다'라는 연대의 목소리를 높였다. 한국에서도 이러한 국제적 흐름에 동참하여, 유사한 2차 피해 구조가 반복되지 않도록 국가 차원의 개입과 법적 보호 장치가 필요하다는 주장을 피력했다.

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강남역의 상징적 의미와 여성폭력 현실

집회가 열린 장소인 서울 강남구 강남역은 한국 여성폭력 문제가 얼마나 일상화되어 있는지를 상징적으로 드러내는 곳이다. 강남역은 약 10년 전 한 여성을 노린 잔인한 살해사건이 발생한 장소로, 당시 한국 사회는 큰 충격과 분노를 겪은 바 있다. 하지만 10년이 지난 지금도 강남역에서 이번 집회가 열린다는 점은, 그간 여성을 향한 폭력이 크게 줄어들지 않았으며 여전히 해결되지 않은 구조적 문제임을 시사한다.

참가자들은 이러한 역사적 배경을 상기시키며, 사회적 인식이 개선되지 않는 한 유사한 비극이 반복될 수 있음을 경고했다. 2차 가해가 빈번하게 발생하고 피해자가 침묵을 강요당하는 현재의 사회 구조에 대한 근본적인 성찰이 필요하다는데 공감대를 형성했다.

11월 25일 세계공동행동의 전초전

유엔은 1960년 독재 정권에 맞서 희생된 도미니카공화국 미라발 세 자매를 기리기 위해 매년 11월 25일을 '세계여성폭력추방의 날'로 제정했다. 올해 2026 세계여성폭력추방의날 전국공동행동은 11월 21일 강남역에서 열린 이번 집회를 시작으로, 11월 25일 본 기념일까지 다양한 연대 활동을 이어갈 계획이다.

주최 측과 참가자들은 이번 선언을 통해 국가가 반복되는 여성폭력에 대해 명백한 책임을 지고 대응해야 함을 요구했다. 이는 단순한 기념일이 아닌, 변화된 사회 구조를 만들기 위한 행동의 시작점으로, 앞으로의 정책 변화와 사회적 인식 전환을 이끌어내는 중요한 계기가 될 전망이다.