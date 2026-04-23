2026 서울시장, 새로운 도시 패러다임을 제시해야

2026년 지방선거에서 서울시장은 기존의 개발 중심 패러다임에서 벗어나 주거, 교통, 환경, 균형발전 등 모든 분야에서 새로운 비전을 제시해야 합니다. 서울의 지속가능한 발전과 대한민국의 미래를 위한 전환을 강조합니다.

2026년 지방선거 에서 서울시장 은 새로운 도시 패러다임 을 제시해야 합니다. 2000년대 초반 청계천 복원과 교통 개혁 이후 서울의 도시 패러다임 은 큰 변화를 보이지 못했습니다. 주거, 교통, 환경, 하천, 노동, 복지, 도시, 역사, 문화, 평등, 균형발전 , 민주주의 등 모든 분야에서 새로운 접근 방식이 요구됩니다.

서울시민들의 다양한 목소리를 반영하여 새로운 서울의 모습을 제안하는 기획이 필요합니다. 1994년 박사 학위를 취득한 후 서울시정개발연구원(현 서울연구원)에서 13년간 이원종, 최병렬, 조순, 고건, 이명박, 오세훈, 박원순 시장을 지켜보며 서울시 정책 연구에 참여했습니다. 북촌과 인사동, 걷고 싶은 서울 만들기, 마을 만들기 연구도 수행했습니다. 당시 서울이 시도했던 보전과 재생, 보행 중심 정책은 전국적으로 확산되었습니다. 1997년 제정된 서울시 보행권 조례는 시민의 '걸을 권리'에 대한 인식을 변화시켰고, 한옥과 오래된 장소의 보전·재생은 다른 도시의 정책 모델이 되었습니다.

서울의 변화는 대한민국 전역에 영향을 미쳤습니다. 서울은 산과 강, 언덕이 어우러진 아름다운 도시입니다. 서울시장과 시민들은 이러한 아름다움을 인지하고 있을까요? 인지한다면 불필요한 외모 개선에 집착하지 않을 것입니다.

이미 아름다운 도시라면 본래의 아름다움을 드러내는 '그대로 두는 것' 또한 훌륭한 도시 정책이 될 수 있습니다. 타인의 것을 모방하다가 자신의 아름다움을 망가뜨리는 실수를 범하지 않아야 합니다. 1960년대 이후 개발 시대를 거쳐온 서울은 지방의 희생으로 성장했습니다. 그 결과 수도권과 지방 모두 어려움을 겪는 구조가 되었습니다. 수도권 인구 집중은 지역 위기뿐만 아니라 인구 위기와 결합된 악순환의 원인이기도 합니다.

그럼에도 불구하고 우리는 여전히 더 짓고, 더 넓히고, 더 빨아들이는 방식에서 벗어나지 못하고 있습니다. 빠르게 성장한 덕분에 국가는 부유해졌지만, 국민의 행복도는 낮은 '행복하지 않은 선진국'이 되었고, 인구 위기로 국가의 지속가능성까지 위협받고 있습니다. 이번 선거는 단순한 시장 선거가 아닙니다. 서울의 방향을 결정하는 선거이며, 그 선택은 대한민국의 미래를 좌우합니다.

이제 전환해야 합니다. 전 국토에 고르게 발전이 이루어지고 활력이 넘치도록 바꿔야 합니다.

'빨리빨리 건설하는 개발의 도시'에서 '천천히 되살리는 재생의 도시'로 전환해야 합니다. 그리고 그 전환은 서울이 먼저 시작해야 합니다. 과거처럼 이번에도 서울이 먼저 길을 열어야 합니다. 새 서울시장에게 세 가지 전환을 제안합니다.

첫째, 재개발·재건축 일변도에서 벗어나야 합니다. 대규모 신개발과 재개발 대신 작게 고치고 채우는 방식으로 전환해야 합니다. 대규모 개발은 빠른 성과를 가져왔지만, 삶터를 해체하고 지역 관계망을 끊었습니다. 또한 대형 건설사 중심의 산업 구조를 강화했습니다.

이제 서울은 더 크게 짓는 도시가 아니라, 기존 자원을 활용하고 빈 공간을 채우는 도시가 되어야 합니다. 대규모 철거와 신축을 줄이고, 골목과 생활권 단위의 소규모 정비로 전환해야 합니다. 강북 지역의 오래된 저층 주거지 갱신도 재개발·재건축 일변도에서 벗어나야 합니다. 자력 갱신이 어려운 노후주택을 매입하여 청년과 신혼부부를 위한 공공임대주택으로 바꾸고, 새집에 입주한 집주인에게는 매입 차액을 연금으로 지급하는 서울주택도시공사의 '누리재' 모델도 좋은 대안이 될 수 있습니다.

바깥 개발을 멈추고, 이미 기반시설이 충분하지만 비어 있는 공간을 활용해야 합니다. 빈집과 공실 상가, 유휴 사무실을 주거용으로 리모델링하여 청년과 신혼부부가 오래 안심하고 살 수 있도록 해야 합니다. 이러한 전환은 경제 생태계의 기반도 튼튼하게 만들 것입니다. 대규모 개발 방식이 몇몇 대형 건설사의 독점을 낳았다면, 소규모 정비 방식은 지역의 작은 설계사무소와 소규모 사업자까지 참여하는 다층적 경제 생태계를 조성할 것입니다.

둘째, '자동차 도시'에서 대중교통·자전거·보행 중심의 '대자보 도시'로 전환해야 합니다. 자동차 중심 도시는 사람을 밀어내고 도시를 통과의 공간으로 만듭니다. 이제는 이동의 속도보다 머무름의 질을 우선해야 합니다. 그 전환의 시작은 한양도성 사대문 안에서 시작하면 좋겠습니다.

도심의 자동차 통행을 단계적으로 줄이고 종로·을지로·세종대로 등 주요 축을 보행과 자전거 중심 공간으로 재편해야 합니다. 매 주말 반나절 차량 통행을 막는 '차 없는 거리'를 정례화하고 대상 도로를 확대하며, 도심 주요 간선도로에는 자전거 전용도로를 구축해야 합니다. 대중교통 중심의 접근성을 높여 자동차 없이도 충분히 이동 가능한 도시를 만드는 것이 도시 경쟁력입니다. 자동차보다 빠른 대중교통을 구현하고, 대중교통 이용 비용 부담을 줄여 '대자보의 실리'를 높인다면 시민들은 자동차보다 대자보 도시를 선택할 것입니다.

셋째, '토건 도시'에서 '기후 도시'로 나아가야 합니다. 철도 지하화, 고속도로 지하화, 지하고속도로 건설은 환경 보호를 표방하지만 실제로는 막대한 탄소 배출과 추가 개발을 수반하는 토건사업에 가깝습니다. 이제는 '무엇을 더 할 것인가?

'보다 '무엇을 하지 않을 것인가? '를 분명히 해야 합니다. 탄소집약적 대형 토건사업은 원점에서 재검토하고, 필요하다면 중단해야 합니다. 도시정책의 방향을 개발 확대가 아니라 개발 최소화로 바꿔야 합니다.

불가피한 공급은 기존 자원의 재활용과 리모델링으로 충당하고, 하천과 녹지는 자연형으로 복원하여 도시 전체를 하나의 생태망으로 재구성해야 합니다. 프랑스 파리는 베르시-샤랑통 초고층 개발을 백지화하고, 녹지와 공공공간을 확대한 저밀도 생태형 도시로 계획을 전환했습니다. 개발을 최대한 자제하고 기후도시로 다시 설계한 사례입니다. 서울도 그런 결단이 필요합니다.

더 나아가 기후 전환은 시민의 삶 속에서 이루어져야 합니다. 싱가포르의 '에디블 가든', 시애틀의 'P-패치'처럼 시민이 참여하는 도시 텃밭을 확산시키고, 공공청사와 학교, 건물 옥상, 민간기업이 함께하는 일터 텃밭을 늘려 도시의 녹지와 공동체를 회복해야 합니다. 이미 잘 보존된 생태와 녹지를 훼손하면서까지 인공 녹지를 만들겠다는 무모함은 멈춰야 합니다. 서울이 바뀌지 않으면 이 세 가지 전환은 따로 떨어져 있지 않습니다.

작게 짓는 방식을 줄이면 자동차 중심의 도시 구조도 완화되고, 이는 다시 에너지 소비와 탄소 배출 감소로 이어집니다. 여기에 시민의 자발적 참여가 더해질 때 서울의 도시 전환은 단단해지고 지속가능해질 것입니다. 서울의 도시 전환은 서울 안에만 머물지 않고 더 나아가야 합니다. 행복하지 않은 선진국, 대한민국이 악순환의 늪에서 빠져나오는 또 다른 전환으로 이어져야 합니다. 1970년대 전체 인구의 3분의 1을 점유했던 수도권 인구는 이후 점점 늘어 2019년을 지나며 과반을 넘겼고, 인구가 감소하고 있는 최근까지 계속 늘어 지난해 51%를 초과했습니다.

서울과 수도권이 계속 성장하는 동안, 사람과 에너지를 빼앗긴 지방은 소멸의 위기에 내몰렸습니다. 청년과 젊은 부부들이 몰리면서, 서울과 수도권의 주거·일자리·교육을 둘러싼 경쟁은 갈수록 치열해졌습니다. 치솟는 집값, 길고 고된 출퇴근, 과열된 경쟁교육 속에서 젊은 세대는 삶의 여유를 잃고, 결국 출산을 미루거나 포기합니다. 지역위기는 이렇게 인구위기와 맞물려 악순환을 고착화하고 있습니다.

이제 서울의 정책은 서울만을 위한 정책에 머물러서는 안 됩니다. 대한민국의 구조적 전환을 이끄는 정책으로 나아가야 합니다. 서울이 어떻게 바뀌느냐에 따라 지방의 미래도 달라집니다. 서울은 더 끌어들이는 도시가 아니라 나누고 내어주는 도시가 되어야 합니다.

더 독점하는 도시가 아니라 연결하는 도시로 바뀌어야 합니다. 유아독존과 각자도생의 경쟁 구조에서 벗어나, 상생과 연대의 협력 구조로 전환해야 합니다. 승자독식의 제로섬이 아니라 함께 살아나는 윈윈의 구조를 만들어야 합니다. 서울이 바뀌지 않으면 대한민국도 바뀌지 않습니다.

서울이 바뀔 때 비로소 서울과 지방이 함께 살 수 있습니다. 서울의 전환이 지방의 회생으로, 대한민국 국토와 국민의 상생으로 이어지길 바랍니다. 그 길을 여는 시장을 시민들이 선택할 때 '대전환'은 현실이 될 것입니다





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