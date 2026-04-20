2026 서울 민주진보교육감 단일화, 868명 대납 의심자 제외에도 투표 강행 논란 가열

2026 서울 민주진보교육감 단일화를 추진하는 과정에서 참가비 대납 의혹이 확산하며 시민참여단 868명이 명단에서 제외되었습니다. 공정성 확보를 위한 투표 연기론과 예정대로 진행해야 한다는 의견이 팽팽하게 맞서고 있습니다.

2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회가 직면한 참가비 대납 의혹이 걷잡을 수 없이 커지고 있습니다. 당초 1차 투표 일정을 오는 22일과 23일로 5일간 연기하며 사태 수습에 나섰지만, 추진위 내부 검증 과정에서 확인된 대납 의심자가 무려 868명에 달하는 것으로 드러났습니다. 이번 사건은 교육감 선거의 정당성과 민주적 절차의 투명성에 대한 근본적인 의구심을 불러일으키며, 후보들 사이에서도 날 선 공방이 이어지고 있습니다. 일각에서는 이번 사태가 시스템의 허점을 제대로 보완하지 못한 채 진행된 무리한 경선 일정에서 비롯되었다는 비판이 쏟아지고 있습니다. 현재까지 밝혀진 바에 따르면, 전체 시민참여단 입금자 2만 9467명 중 약 2.9%에 해당하는 868명이 선거인단 명부에서 최종적으로 제외되었습니다. 이 숫자는 추진위가 은행 입금 내역을 전수조사하여 식별한 의심자 710명과, 본인의 동의 없이 등록되었다며 직접 삭제를 요구한 158명을 합산한 규모입니다.

추진위 측은 관련 인원들을 즉각 명단에서 제외하며 투표를 강행하겠다는 입장을 고수하고 있지만, 경선에 참여 중인 6명의 후보자들 사이에서는 의견이 뚜렷하게 갈리고 있습니다. 투표의 정당성을 확보하기 위해 추가적인 전수조사와 일정 연기가 필요하다고 주장하는 후보가 있는 반면, 추진위가 주어진 환경 속에서 최선을 다해 검증을 마쳤으므로 예정대로 일정을 소화해야 한다는 입장이 대립하고 있습니다. 이번 논란의 근본적인 원인으로는 시민참여단 신청 당시 도입하지 못한 개인인증 시스템이 지목되고 있습니다. 실시간 본인 확인 절차가 부재했던 이유는 높은 비용 문제 때문이었는데, 추진위가 예산 확보의 한계로 인해 이를 도입하지 못하면서 결과적으로 허술한 시스템이 대납이라는 부정행위의 통로가 된 셈입니다. 이러한 구조적인 결함으로 인해 시스템에 대한 신뢰도는 크게 하락했고, 향후 누가 단일 후보로 선출되더라도 경선의 공정성 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망입니다. 현재 강민정, 강신만, 김현철, 이을재, 정근식, 한만중 등 6명의 후보가 치열한 경쟁을 펼치고 있는 가운데, 추진위가 과연 시민들의 신뢰를 회복하고 원만한 투표를 진행할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 투표인단 명부의 신뢰도가 흔들리는 상황에서, 단순히 숫자상의 제외만으로 사태를 매듭짓기에는 교육감 선거가 갖는 상징적 의미가 너무 크다는 지적도 잇따르고 있습니다





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서울교육감선거 민주진보교육감 참가비대납 시민참여단 단일화

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