2026 서울국제공연예술제, 실험적 예술로 관객의 기대를 저격하다

2026년 서울국제공연예술제(SPAF)가 국내 최대 규모로 개막했다. 10월 8일부터 25일까지 열린 이번 축제는 실험적이고 도전적인 작품들을 선보이며 관객들에게 새로운 경험을 선사했다.

문화체육관광부와 한국문화예술위원회 가 후원하고 (재)예술경영지원센터가 주최·주관하는 2026년 서울국제공연예술제 (SPAF)가 성황리에 마무리되었다. 국내에서 개최되는 국제 공연예술축제 중 가장 오랜 역사와 최대 규모를 자랑하는 이번 행사는 2001년 창립 이후 꾸준히 세계 무대를 선도해 왔다.

올해 행사는 10월 8일부터 10월 25일까지 국립극장, 대학로극장 쿼드, 아르코예술극장, 대학로예술극장, 서강대학교 메리홀, NC문화재단 스테이지 블랙 등 총 6개 주요 무대에서 진행되었다. 17개국의 다양한 작품을 선보이며 '예술의 다중우주'라는 주제 아래 지역성과 초지역성의 경계를 허물고 동시대 무용 언어의 확장 가능성을 탐구했다.

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실험적 형식과 도전적인 무대 연출

올해 SPAF의 가장 큰 특징은 기존의 공연 어법을 비틀고 전복하는 실험적인 시도가 다수 포함되어 있다는 점이다. 개막작 '사이의 거리'는 우주와 모녀 관계, 시간의 흐름을 주제로 거대한 무대를 회전시키는 연출로 시각적 충격을 선사했다.

플뢰르 앨리스 노블의 '루만'과 '그녀의 이차원적 삶'은 인형극, 프로젝션, 드로잉, 무용, 라이브 음악을 결합한 다원예술적 접근을 보여주었다. 분리된 무대 위의 영상이 연결되며 움직이는 모습과 소품의 등퇴장은 그 자체로 놀라움을 자아냈으나, 표현의 신선함 이상의 깊은 깨달음까지는 전달하지 못했다는 평이 지배적이었다.

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'화성학 실습'은 관객에게 직접 화성을 실습하게 하는 참여형 형식을 취했으며, '블러: 경계가 흐려질 때'는 확장현실(XR) 기술을 활용해 헤드셋을 통해 관객이 가상현실을 체험하도록 했다. 이는 공연 기술의 정교함을 인간 존재에 관한 질문으로 연결하려는 시도였으나, 구조적으로 자연스럽게 이어지지 않아 재미나 감동을 충분히 안겨주지 못했다는 지적도 나왔다.

다양한 장르와 사회적 문제의 교차

오페라극 '세 번째 전쟁'은 고전적인 오페라 형식에서 벗어나 연기, 노래, 퍼포먼스를 혼합해 전쟁과 인간을 조롱하고 비판하는 발칙한 접근으로 흥미를 끌었다. '찰나의 찰나'는 관객이 무대로 올라와 모래놀이를 하며 앰비언트 음악과 무언의 연기를 경험하는 신비로운 시간을 제공했으나, 단순한 즐거움 이상의 메시지를 제시하지는 못했다.

가장 묵직한 울림을 남긴 작품은 '어서오세요_2026'이었다. 사회적 참사의 당사자가 무대 위에 올라 자신의 일상을 담담하게讲述하는 이 작품은 관객을 압도하기보다 스며드는 방식으로 공감을 유도했다. 삶을 존중하고 당사자를 배려하지 않았다면 구현할 수 없었을 작품이라는 평가가 나왔다.

'문라이트 오키나와'는 대사의 아름다움이 돋보이는 작품으로 기억되며, 'Salon NEXT'와 '페스티벌 아비뇽@SPAF 2026' 등의 기획을 통해 창작 랩과 워크숍 페스티벌도 이어졌다. 이러한 프로그램들은 창작 미학의 경계 실험과 새로운 내러티브 형식을 모색하는 중요한 공간으로 작용했다.

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관객 접근성과 예술의 한계 지점

SPAF는 해외 작품 위주로 구성되어 있어, 해외 공연을 자주 접하지 않는 일반인에게는 희소한 작품을 만날 수 있는 기회였다. 하지만 온라인에서 다시 보기 어려운 생생한 경험들은 소수 관객에게만 국한되는 순간적인 추억으로 남는 경향이 있다.

티켓 확보가 어려운 공연들이 여럿 존재했고, 이는 예술이 세상의 모든 문제를 해결하거나 고통을 덜어줄 수 없다는 현실적인 한계를 보여준다. 그럼에도 불구하고 예술가가 명성이나 상업적 성공에 치우치지 않고 genuine한 시도만 했다면 좋았다는 아쉬움이 남는다.

내년 축제를 향한 기대와 전망

모든 작품이 새롭거나 감동적이거나 문제적이기는 어렵지만, 내년 SPAF에서는 시도 이상의 가치를 발견할 수 있는 작품들이 더 많이 나오길 기대한다. 세상이 복잡한 상황에 직면했을 때 예술이 그것을 헤쳐 나가는 모습을 보여줄 수 있다는 것이 큰 욕심이 아니라고 믿기 때문이다.

2026년 서울국제공연예술제는 도전적인 작품 선정과 실험적인 무대 연출을 통해 국내 예술계의 지평을 넓히는 계기를 마련했다. 앞으로도 지속 가능한 예술 생태계 조성과 관객의 문화적 참여 확대를 위한 노력이 계속되어야 할 것이다.