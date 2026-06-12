2026 북중미 월드컵 한국 대 체코, 전반전 0-0 팽팽한 승부

멕시코 사포판에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전에서 한국과 체코가 전반전을 0-0으로 맞선 경기 내용을 담고 있다. 한국은 이재성, 이강인, 황인범 등을 출전시켜 공격 기회를 만들었으나 체코 골문을 열지 못했고, 체코 또한 코너킥 등으로 한국을 위협했으나 골이 나오지 않았다.

2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국 대 체코의 경기가 6월 11일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움 에서 열렸다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 은 전반전을 0-0의 균형 속에 마쳤다.

한국은 이재성과 이강인을 공격 2선에 배치하고 황인범, 백승호를 중원으로 내세워 경기를 운영했다. 체코 역시 정예멤버를 출전시켜 경쟁에 임했으며, 독일 분데스리가 레버쿠젠의 스트라이커 파트리크 시크가 공격을 이끌었다. 수비에서는 잉글랜드 프리미어리그 울버햄프턴의 라디슬라프 크레이치가 스리백 왼쪽에 positioned되었다. 경기 초반 한국은 왼쪽에서 올려진 크로스를 손흥민이 문전에서 헤더로 연결했지만 골대 위로 넘어가며 기회를 놓쳤다.

전반 21분과 22분 체코는 코너킥 기회를 두 차례 연속으로 얻어 한국의 골문을 위협했으나 한국 수비가 이를 효과적으로 차단했다. 전반 추가시간에는 이태석이 올린 컷백을 손흥민이 넘어지며 슈팅했지만 공이 골문을 벗어나며 양 팀 모두 선취골을 기록하지 못한 채 전반전이 종료되었다. 한국 대표팀은 이번 조별리그 1차전을 통해 대회의 첫 발을 내딛었으며, 홍명보호는 높은 순위로 조별리그를 마쳐 유리한 32강 대진을 받을 것을 목표로 하고 있다. 같은 조에서 이미 개막전이 열렸으며, 개최국 멕시코가 남아공을 상대로 2-0 승리를 거두었다.

이 경기에서는 멕시코 선수 1명과 남아공 선수 2명이 퇴장당하는 등 치열한 공방전이 벌어졌다. 한국과 체코의 경기 결과가 조별 순위 경쟁에 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다





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