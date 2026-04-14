2026 북중미 월드컵 D-50, A조 경쟁국, 최종 엔트리 구상 '속도'

2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 한국이 속한 A조 참가국들이 최종 엔트리 구성을 서두르고 있습니다. 남아공은 70% 구성을 완료했고, 멕시코는 세대교체를, 체코는 베테랑 복귀를 추진합니다.

남아프리카공화국( 남아공 ) 선수들이 파나마와의 평가전에서 득점 후 기뻐하는 모습이 포착된 가운데, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 본선 개막을 50여 일 앞두고 각국 대표팀들이 최종 엔트리 구성을 서두르고 있습니다. 특히, 한국이 속한 A조의 경쟁국들이 구체적인 계획을 발표하며 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다.

남아공은 최종 26인 명단의 약 70%를 이미 구성했다고 밝히며 가장 발빠른 움직임을 보이고 있습니다. 위고 브로스 남아공 감독은 이러한 구상이 당장의 경기 결과에 흔들리지 않을 것이라고 강조하며, 안정적인 팀 조직력을 바탕으로 월드컵을 준비하고 있음을 시사했습니다. 남아공 대표팀은 자국 리그 8년 연속 우승팀인 마멜로디 선다운스의 선수들을 주축으로 하고 있으며, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 번리의 라일 포스터 등 해외파 선수들을 보강하여 전력을 강화하고 있습니다. 또한, 부상에서 복귀한 노장 미드필더 템바 즈와네(36·마멜로디)의 활약도 기대를 모으고 있습니다.

멕시코는 개최국 이점을 극대화하기 위해 세대교체를 준비하고 있습니다. 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 유럽파 베테랑과 자국 리그의 신예를 조화롭게 기용하는 엔트리를 구상 중이며, 17세 미드필더 질베르토 모라를 비롯한 젊은 선수들의 활약을 주목하고 있습니다. 멕시코는 스페인에서 귀화한 알바로 피달고를 영입하고, 주장 에드손 알바레스를 중심으로 베테랑과 신예의 조화를 이루는 팀을 구성할 계획입니다.

한국의 조별리그 첫 상대인 체코는 20년 만에 월드컵 본선에 진출한 기세를 이어가기 위해 기존 선수들을 중심으로 엔트리를 구성할 계획입니다. 74세의 노장 미로슬라브 코우베크 체코 대표팀 감독은 플레이오프에서 승리를 이끈 선수들을 중심으로 최종 엔트리를 압축하고 있으며, 파트리크 시크, 토마시 소우체크, 파벨 부하 등의 선수들이 엔트리에 포함될 것으로 예상됩니다. 또한, 베테랑 블라디미르 다리다의 대표팀 복귀 가능성도 제기되며, 그의 풍부한 경험이 체코 팀에 큰 힘을 실어줄 것으로 기대됩니다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 유럽 평가전을 통해 전술적 뼈대를 완성하고, 손흥민 등 핵심 선수들을 중심으로 5월 중순까지 K리그와 해외 리그 선수들의 컨디션을 확인한 후 최종 26인 명단을 확정할 계획입니다. FIFA는 월드컵 개막 한 달 전인 5월 11일까지 55인 예비 엔트리 제출을 마감하며, 48개 참가국은 5월 25일부터 대표 선수들을 소속팀으로부터 차출할 수 있습니다. 최종 26인 엔트리는 6월 1일까지 확정되어야 합니다.

각 팀은 남은 기간 동안 선수들의 컨디션 점검과 전술 훈련을 통해 최고의 전력을 구축하고, 월드컵에서 승리를 향한 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상됩니다. 각 팀의 감독들은 최종 엔트리 구성을 위해 고심을 거듭하며, 선수들의 부상 및 컨디션 관리에 만전을 기하고 있습니다. 월드컵을 향한 각국 대표팀의 열정과 노력은 팬들의 기대를 더욱 높이고 있으며, 다가오는 월드컵에서 펼쳐질 흥미진진한 경기를 기대하게 만듭니다. 또한, 월드컵은 선수들에게는 최고의 무대이며, 팬들에게는 잊지 못할 추억을 선사할 것입니다





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2026 월드컵 A조 엔트리 남아공 멕시코

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