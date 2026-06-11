2026 북중미 월드컵 조별리그 최고의 빅매치 5선 분석

48개국 체제로 확대된 2026 북중미 월드컵에서 펼쳐질 잉글랜드-크로아티아의 복수전, 음바페와 홀란의 맞대결 등 서사와 라이벌리가 돋보이는 주요 경기들을 심층 분석합니다.

2026년 북중미 월드컵이 사상 최초로 12개 조 48개국 체제로 확대 운영되면서 전 세계 축구 팬들의 기대감이 최고조에 달하고 있습니다. 대회 규모가 커짐에 따라 강팀들이 여러 조로 분산되어 과거와 같은 이른바 죽음의 조는 다소 사라진 모양새지만, 오히려 각 팀이 가진 서사와 라이벌 관계가 맞물리며 더욱 흥미진진한 매치업들이 탄생했습니다.

이번 대회 조별리그에서는 단순한 승패를 넘어 복수전과 상징적인 대결, 그리고 이변의 가능성이 잠재된 경기들이 포진해 있어 팬들의 시선을 사로잡을 예정입니다. 특히 현대 축구의 아이콘들이 정면충돌하는 경기와 과거의 트라우마를 극복하려는 국가들의 사투는 이번 월드컵의 핵심 관전 포인트가 될 것입니다. 가장 먼저 주목해야 할 경기는 L조에서 펼쳐지는 잉글랜드와 크로아티아의 복수혈전입니다. 두 나라의 악연은 2018년 러시아 월드컵 4강전으로 거슬러 올라갑니다.

당시 크로아티아는 잉글랜드를 2-1로 꺾으며 결승에 진출했고, 잉글랜드 선수들은 큰 충격과 절망에 빠졌습니다. 이후 유로 2020에서 잉글랜드가 1-0으로 승리하며 일부 설욕에 성공했지만, 월드컵이라는 더 큰 무대에서의 패배는 여전히 잉글랜드에게 상처로 남아 있습니다. 반면 크로아티아는 유로에서의 패배를 되갚아주려 할 것입니다. 해리 케인과 주드 벨링엄이라는 세계 최정상급 공격진을 보유한 잉글랜드와 요슈코 그바르디올이 버티는 견고한 크로아티아 수비진의 대결은 전술적으로도 매우 흥미로운 매치입니다.

특히 L조의 구성상 이 경기의 승자가 조 1위를 차지할 가능성이 매우 크기 때문에, 32강전에서 유리한 대진을 확보하기 위한 두 팀의 치열한 수 싸움이 예상됩니다. I조에서는 프랑스가 두 가지 거대한 산을 마주하게 됩니다. 첫 번째는 세네갈과의 재대결입니다. 2002년 한일 월드컵 개막전에서 프랑스는 당시 우승 후보 0순위였음에도 불구하고 세네갈에 0-1로 패하는 충격적인 결과를 맞이하며 조별리그 탈락이라는 굴욕을 겪었습니다. 24년이 지난 지금, 프랑스는 킬리안 음바페와 우스만 뎀벨레 등 화려한 공격진을 앞세워 당시의 악몽을 완전히 지워버리려 합니다.

하지만 세네갈 역시 사디오 마네와 칼리두 쿨리발리 같은 베테랑들이 포진해 있어 결코 만만치 않은 상대입니다. 이어지는 노르웨이와의 경기는 그야말로 현시대 최고의 스트라이커 결정전이라 할 수 있습니다. 생애 첫 월드컵 무대를 밟는 엘링 홀란과 이미 월드컵 정점에 올랐던 음바페의 맞대결은 전 세계 축구 팬들이 가장 기다려온 매치업입니다. 프리미어리그를 폭격하고 있는 홀란의 파괴력과 레알 마드리드에서 새로운 역사를 쓰는 음바페의 천재성이 충돌하며, 누가 차세대 축구 황제의 왕좌에 앉을 것인지를 가늠하는 상징적인 경기가 될 것입니다.

C조에서는 피파 랭킹 상위권 팀들의 정면충돌이 예고되어 있습니다. 세계 6위 브라질과 8위 모로코의 대결은 사실상 8강전이라고 해도 과언이 아닐 만큼 수준 높은 경기가 예상됩니다. 브라질은 최근 월드컵에서 잇따라 8강의 벽을 넘지 못한 자존심을 회복하기 위해 카를로 안첼로티라는 명장을 선임하는 파격적인 행보를 보였습니다. 비니시우스 주니오르를 중심으로 한 화려한 삼바 축구가 안첼로티의 실용적인 전술과 결합해 어떤 시너지를 낼지가 관건입니다.

이에 맞서는 모로코는 2022년 카타르 월드컵 4강 신화와 아프리카 네이션스컵 우승을 통해 아프리카 최강자임을 입증했습니다. 아슈라프 하키미의 측면 돌파와 브라힘 디아스의 창의성이 브라질의 수비진을 얼마나 흔들 수 있을지가 승부의 분수령이 될 것입니다. 마지막으로 F조에서 펼쳐지는 네덜란드와 일본의 경기는 이변의 가능성에 초점이 맞춰져 있습니다. 일본은 지난 카타르 월드컵에서 독일과 스페인이라는 유럽의 거함들을 연달아 무너뜨리며 전 세계를 놀라게 한 유럽 킬러의 면모를 갖추고 있습니다.

최근에도 잉글랜드와 독일 등 유럽 강호들을 상대로 승리를 거두며 조직력의 정점을 보여주고 있습니다. 네덜란드는 프렌키 더 용과 버질 반다이크라는 세계적인 코어 플레이어들을 보유하고 있지만, 최근 약체 팀들을 상대로 고전하며 팀 분위기가 다소 가라앉은 상태입니다. 일본이 특유의 정교한 패스 게임과 빠른 공수 전환으로 흔들리는 오렌지 군단을 다시 한번 무너뜨리고 아시아 축구의 위상을 높일 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 이번 월드컵은 이처럼 각국이 가진 역사적 배경과 현재의 전력이 얽히며 단순한 스포츠 행사를 넘어선 거대한 드라마가 될 것으로 보입니다





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