2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기

2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국이 2-1로 승리했다. 홍 감독은 전반전 물 보충 휴식 때 오른쪽 라인의 공격수 이강인, 오른쪽 윙백 설영우에게 세밀한 지시를 했다.

2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국이 2-1로 승리했다. 홍 감독 은 전반전 물 보충 휴식 때 오른쪽 라인의 공격수 이강인 , 오른쪽 윙백 설영우 에게 세밀한 지시를 했다. 이강인 은 이날 훨훨 날았다.

그가 시도한 38개의 패스 모두가 끊기지 않고 동료에게 배달됐다. 홍 감독이 펼쳐놓은 판 위에서 이강인은 패스 성공률 100%를 기록했다. 황인범의 골 과정에서도 이강인의 움직임은 가장 빛났다. 홍 감독은 물 보충 휴식을 효과적으로 활용하기 위해 짧은 작전 타임이 여러 번 있는 농구를 참고하기도 했다.

친분 있는 농구인들에게 접촉해 작전 타임에 어떻게 하면 효과적으로 지시할 수 있는지 조언을 구했다. 홍 감독은 늘 공격 과정에서 유기적인 움직임을 '디테일'하게 선수들에게 지시해왔다. 이런 움직임을 홍 감독은 '콤비네이션 플레이'라고 부르며 늘 선수들에게 강조해왔다. 대표팀에서 매끄러운 공격 장면이 좀처럼 나오지 않았던 건, 홍 감독이 원하는 축구가 아직 그라운드에서 구현되지 않아서였을 뿐이다. 1년 동안 스리백 전술을 이식하는 과정에서 시행착오는 불가피했다.

이기혁(강원)의 헤더 걷어내기와 황인범의 논스톱 패스로 시작된 빌드업이 무려 24차례의 패스로 이어졌다. 촘촘하게 연결된 패스가 체코 수비 조직을 흔들었다. 빈자리를 집요하게 찾아내는 홍명보호 선수들의 움직임에 이리저리 끌려다니던 체코의 진형은 결국 이강인의 24번째 킬패스에 무너졌다





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2026 북중미 월드컵 한국 체코 홍 감독 이강인 설영우

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