2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국 축구대표팀이 승리를 차지했다. 이 경기는 한국과 체코의 조별리그 1차전으로, 한국 축구대표팀이 승리를 차지했다. 한국 축구 대표팀의 승리는 한국 축구대표팀의 성과를 높이게 되었다. 이 경기는 한국과 체코의 조별리그 1차전으로, 한국 축구 대표팀이 승리를 차지했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 짜릿한 승리로 장식하고 32강 진출에 성큼 다가선 한국 축구대표팀 앞에는 이제 완전히 뒤바뀐 무대가 기다리고 있다. 먼 원정길에 오른 '붉은 악마'뿐만 아니라, 초록색 유니폼을 입은 멕시코 현지 팬들까지 축제를 즐기며 기꺼이 든든한 우군이 되어줬다.

지구 반대편에서 온 한국을 위해 '목이 터져라' 응원해줬던 멕시코인들이 오롯이 자신들의 대표팀을 위해 뿜어낼 '진짜' 안방 열기는 과연 어느 정도일까.11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 붉은 악마가 일사불란하게 움직이는 '조직력'을 자랑한다면, 멕시코 팬들의 응원은 라틴 특유의 흥이 지배하는 거대한 '카니발'에 가깝다. 전 세계 축구장의 상징이 된 '파도타기 응원'의 본고장도 다름 아닌 1986년 멕시코 월드컵이다.

당시 이 응원 방법은 수백만 명의 전 세계 시청자에게 깊은 인상을 남기면서 하나의 문화로 자리 잡게 됐고, 여전히 북미 지역에서는 이를 '멕시칸 웨이브(Mexican Wave)'라 부른다. 축구장에서 응원가와 구호는 전 세계 어디서나 빠질 수 없는 요소지만, 멕시코 팬들이 뿜어내는 응원은 특히 더 맹렬하며, 쉼 없이 이어진다. 특별한 의미 없이 반복되는 독특한 음절과 경쾌한 리듬의 '치키티붐(Chiquitibum)', 국내 팬들에게도 익숙한 멕시코 민요 '씨엘리토 린도(Cielito Lindo)' 등이 경기장을 가득 채운다.

체코전에서는 이 야유가 한국을 도왔지만, 이제는 우리 선수들의 귀를 멍하게 만들 경계 대상이 됐다. 한국 축구 팬들은 지고 있는 상황에서도 선수들이 투혼을 보이면 종료 휘슬이 울릴 때까지 지지를 보내고는 한다. 선수들의 패스 실수에 자국 팬들이 야유를 퍼붓고, 심지어 상대 팀의 원활한 패스 연결에 환호하며 자국 대표팀을 조롱하는 일도 심심치 않게 벌어진다. 한국과 체코의 조별리그 1차전을 현장에서 지켜본 멕시코 스포츠 전문 일간지 '레코드'의 알프레도 올리바레스 기자





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2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코 축구대표팀 승리 조별리그

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