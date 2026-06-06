2026 북중미 월드컵 축구 국가대표팀 첫 훈련

2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀이 6일(현지시간) 베이스캠프 훈련장인 멕시코 과달라하라 치바스 바예 베르데에서 첫 훈련을 했다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 7일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련했다.

2026 북중미 월드컵 에 출전하는 축구 국가대표팀 이 6일(현지시간) 베이스캠프 훈련장인 멕시코 과달라하라 치바스 바예 베르데에서 첫 훈련을 했다. 홍명보 감독 이 이끄는 한국 축구대표팀은 7일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련했다.

훈련이 시작되자 선수들은 네 그룹으로 나눠 발리로 패스를 주고받고서 미니골대에 슈팅하는 레크리에이션 훈련을 했다. 상대 수비를 중앙에서 패스워크로 뚫어내는 장면을 많이 만들지 못하는 건 홍명보 감독의 약점으로 지적된다. 배준호는 트리니다드토바고(5-0 승)와 경기에서 깊은 태클에 발목을 다쳐 그간 훈련에서 열외가 됐던 선수로, 이날 홀로 러닝을 했다. 조깅보다는 빠른 속도였다.

하지만 분위기가 절정에 달했던 건 본격적인 훈련에 앞서 그라운드를 돌며 러닝을 할 때였다. 손흥민은 주장으로서 팀원들과 함께 훈련을 하고 환호했다. 이기혁과 황인범도 훈련을 하고 환호했다. 홍명보 감독은 손흥민과 이재성의 훈련을 지켜보고 있었다.

트리니다드토바고(5-0 승)와 경기에서 깊은 태클에 발목을 다친 배준호는 이날 홀로 러닝을 했다. 조깅보다는 빠른 속도였다. 하지만 분위기가 절정에 달했던 건 본격적인 훈련에 앞서 그라운드를 돌며 러닝을 할 때였다. 손흥민은 주장으로서 팀원들과 함께 훈련을 하고 환호했다.

이기혁과 황인범도 훈련을 하고 환호했다. 홍명보 감독은 손흥민과 이재성의 훈련을 지켜보고 있었다.





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2026 북중미 월드컵 축구 국가대표팀 홍명보 감독 손흥민 이기혁 황인범 배준호 트리니다드토바고

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