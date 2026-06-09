2026 북중미 월드컵 한국 축구 대표팀 훈련

2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀이 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 홍명보 감독이 지휘하는 대표팀은 10일(이하 한국시간) 훈련을 마치고 돌아가고 있다.

2026 북중미 월드컵 에 출전하는 한국 축구 국가대표팀 의 홍명보 감독 이 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 의 치바스 바예 베르데 에서 훈련하는 선수들을 지켜보고 있다. 2026.6.9 jjaeck9@yna.co.kr 홍명보 감독 이 지휘하는 한국 축구대표팀은 10일(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 의 치바스 바예 베르데 에서 훈련했다.

앞선 이틀간 훈련을 15분가량 미디어에 공개했던 홍명보호는 이날은 완전히 훈련장 빗장을 걸어 잠그고 훈련했다. 홍명보호가 완전 비공개 훈련을 한 건 과달라하라에 온 이후 이번이 처음이다. 대표팀은 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프에서 치른 트리니다드토바고, 엘살바도르와의 두 차례 평가전에서는 코너킥이나 프리킥 때 비교적 기본적인 형태의 공격을 했다. 프리킥 때는 곧바로 상대 골문을 노리는 경우가 많았다.

훈련하는 한국대표팀은 선수 26명 중 키 190㎝ 이상인 선수가 10명이나 되는 체코는 세트피스가 주 무기이기도 해 홍명보호는 '세트피스 방어' 훈련도 했을 거로 보인다. 특히, 정지된 상태에서 약속된 움직임으로 상대 수비 조직을 허물기 때문에 상대가 수비 위주로 나올 때 이를 뚫어낼 수 있는 해결책이 될 수 있다. 홍명보 감독은 훈련을 지켜보며 선수들을 격려하고 지시했다. 대표팀은 10일(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 훈련을 마치고 돌아가고 있다.

훈련 장면을 보는 사람들은 한국 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 응원하고 있다. 2026.6.9 jjaeck9@yna.co.k





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2026 북중미 월드컵 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독 사포판 치바스 바예 베르데 훈련 세트피스 방어

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