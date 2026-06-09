2026 북중미 월드컵 한국과 체코의 경쟁

2026 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선 C조 6차전 한국과 중국의 경기에서 한국이 승리했다. 한국은 12일 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 유럽의 복병 체코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치러야 한다.

2026 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선 C조 6차전 한국과 중국의 경기가 11일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 이 경기에서 한국은 이강인이 선취골을 넣은 후에 손흥민이 프리킥으로 추가골을 넣어 2-0으로 승리했다.

한국의 승리는 2024년 6월 11일 한국시간으로 열리는 2026 북중미 월드컵 아시아 지역 2차 예선 C조 6차전에서 한국과 중국이 경기할 때의 중요한 승리를 의미한다. 한국은 12일 멕시코 과달라하라의 과달라하라 스타디움에서 유럽의 복병 체코를 상대로 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치러야 한다. 만약 한국이 첫 경기에서 체코를 잡지 못한다면, 홈 이점을 앞세운 멕시코와 2차전을 치러야 하기 때문에 결국 또다시 험난한 '경우의 수'를 따져야 할 가능성이 농후하다.

한국은 이 경기에서 역습이 가장 위협적인 무기라며, 이론적으로 스리백 전술은 선수들의 높은 숙련도와 개인의 명확한 역할 이해를 요구한다는 점을 지적했다. 그러나 한국은 아직 그런 조직력을 갖추지 못했고, 개막 전까지 이를 완성할 시간도 부족하다. 한국 대표팀은 여전히 '손흥민 쇼'가 펼쳐지는 무대라며, 선수 경력의 황혼기에 접어든 33세의 그가 조국을 다시 한번 토너먼트로 이끌 수 있을지 주목된다. 체코는 플레이오프 두 경기에서 3-4-2-1 포메이션을 바탕으로 수비 시 5명이 내려서는 '파이브백'을 꺼내든 것을 언급하며, 한국과 달리 체코는 선수들의 역할 분담에 전혀 혼선이 없었다고 비교했다.

아울러 유럽 예선 과정에서 나온 득점의 45％가 세트피스 상황에서 터졌으며, 이는 유럽 국가 중 가장 높은 수치라고 분석하며 체코의 강력한 세트피스를 한국이 경계해야 할 핵심 무기로 꼽았다. 가디언은 한국이 3-4-3 포메이션으로 본선을 시작한다면 턱없이 부족한 준비 시간과 조직력 부재로 큰 어려움을 겪을 수 있다며, 그러나 한국은 16차례의 예선전에서 단 한 번도 패하지 않았고, 최종 예선에서는 요르단을 승점 6점 차로 여유 있게 따돌렸다. 이번 조별리그에서 토너먼트 진출을 이뤄낼 희망은 충분하다.

체코에 대해서는 '언더독' 체코가 이변을 연출할 수도 있겠지만, 이를 뒷받침할 무기가 많지 않다며, 오랜 기간 기술적인 선수의 부재에 시달려 온 체코는 피지컬과 왕성한 활동량, 특유의 투지, 세트피스에 대한 의존도가 지나치게 높다고 분석했다. 특히 이번 월드컵의 최대 화두인 장거리 이동과 시차, 고지대 환경이 승패에 결정적인 역할을 할 것이라며, 미국 댈러스에 베이스캠프를 꾸린 체코가 멕시코 고지대로 넘어와 두 경기를 온전히 소화할 수 있을지는 큰 물음표가 붙는다.

알자지라는 A조에 대해 평균 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 35위로 이번 대회에서 다소 수월한 조에 속한다고 평가하며, 조별리그 자동 진출(1·2위) 유력 후보로 멕시코와 한국을 꼽았다. 이 매체는 공동 개최국 멕시코가 홈 이점을 앞세워 조 2위 안에 들 가능성이 높다며, 아시아 예선 참가국 중 유일하게 무패 행진을 달린 한국이 체코와 남은 조 2위 한자리를 놓고 치열한 다툼을 벌일 것이라고 전망했다.

신화통신은 한국이 아시아에서 가장 많은(12회) 월드컵에 출전한 팀인 만큼 풍부한 경험과 뛰어난 기량을 자랑하는 팀이며, 유럽 빅클럽 소속 선수들이 대거 포진해 있는 만큼, 통산 네 번째 토너먼트(16강) 진출을 이뤄낼 충분한 저력을 갖추고 있다고 긍정적으로 평가했다. 체코에 대해서는 조직력과 피지컬, 세트피스를 활용한 득점력이 팀의 뼈대를 이룬다며, 이러한 강점은 플레이오프에서 여실히 드러났다고 분석했다.

매체는 체코의 조별리그 두 경기는 멕시코의 고지대에서 열리는데, 베이스캠프는 미국 댈러스에 있다며, 장거리 이동과 낯선 기후에 적응하는 것이 경기력 자체만큼이나 승패를 가를 중요한 관건이 될 것이라고 내다봤다





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