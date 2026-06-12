2026 북중미 월드컵 한국 대 체코 조별리그 경기, 서울 광화문광장에서 거리 응원전 열려

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 오전 서울 광화문광장에서 수많은 축구 팬들이 거리 응원전을 벌였다. 직장인과 학생, 가족 단위의 팬들이 모여 대한민국을 응원했으며, 주최 측은 최대 6000명의 인파가 몰릴 것으로 예상했다. 팬들은 2002년 월드컵의 추억을 떠올리며 즐거운 마음으로 경기를 지켜보았고, 안전을 위해 경찰과 주최 측이 분주히 움직였다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 체코의 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 에서는 거리 응원 전이 펼쳐졌다. 한국 축구대표팀과 체코 대표팀의 첫 경기를 맞아, 평일 오전임에도 불구하고 많은 시민들이 광화문광장 에 모여들었다.

직장인들은 연차를 내고, 학생들은 시험 준비를 잠시 미루며 대한민국을 외쳤다. 이번 응원전은 한국축구협회와 붉은악마, 케이티(KT)가 공동 주최했으며, 주최 측은 현장에 최대 6000명이 모일 것으로 예상했다. 이른 아침부터 광장에는 축구 팬들이 끊이지 않았고, 대학생 배지혁 씨는 광주에서 전날 밤 10시에 도착해 밤을 지새웠다고 전했다. 정소영 씨 부부는 남편과 함께 연차를 쓰고 좋은 자리를 잡기 위해 일찍 나왔으며, 2002년 월드컵 때의 기억을 떠올리며 오늘도 좋은 추억을 만들고 싶다고 말했다.

오전 11시 경기가 본격적으로 시작되자 분위기가 더욱 고조되었고, 팬들은 대부분 빨간 옷을 입고 두건을 두른 채 양산과 부채 등으로 더위를 식히며 전광판을 보았다. 붉은악마의 함성이 커졌고, 대학생 강지환 씨는 다음 주 시험 기간이지만 축구가 먼저라며 김포에서 왔다고 했다. 점심시간을 이용해 찾은 직장인 김아무개 씨는 외국인들이 손흥민 이름이 적힌 유니폼을 입고 응원하는 모습이 인상적이었다고 말했다. 인파가 몰린 만큼 경찰과 주최 측은 안전관리에 만전을 기했으며, 광화문광장을 6개 구역으로 나누고 통행로를 확보했다. 경찰은 기동대 3개 부대 등 약 200여 명을 투입했고, 서울시는 대중교통 이용을 당부했다





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