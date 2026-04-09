2026 북중미 월드컵 심판진 명단 발표: 역대 최대 규모, 한국 심판은 부재

2026 북중미 월드컵에 참가할 심판진 명단이 공개되었다. FIFA는 170명의 심판진을 발표했으며, 이는 역대 최대 규모이다. 한국 심판은 명단에 포함되지 못했으며, 일본과 중국은 각각 2명, 3명의 심판을 배출했다. FIFA는 심판들의 자질 향상을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않을 것이라고 밝혔다.

2026 북중미 월드컵 에 참가할 심판진 명단이 공개되었습니다. 국제축구연맹( FIFA )은 10일(한국 시간) 보도자료를 통해 월드컵 에 참가할 170명의 심판진 을 발표했습니다. 이번에 발표된 심판진 은 총 50개 회원국 출신의 주심 52명, 부심 88명, 그리고 비디오 판독 심판(VMO) 30명으로 구성되었습니다. 이는 역대 월드컵 심판진 규모 중 가장 큰 규모입니다. FIFA 는 심판 선발 기준에 대해 '품질 우선' 원칙을 강조하며, 후보자들이 최근 몇 년간 FIFA 주관 대회뿐만 아니라 국제 및 국내 리그 경기에서 보여준 경기 운영의 일관성을 종합적으로 고려했다고 밝혔습니다. 특히, 참가국과 경기 수가 늘어남에 따라 심판진 규모도 확대되었으며, 이는 원활한 경기 운영을 위한 필수적인 조치로 풀이됩니다. FIFA 는 이번 심판진 선발을 위해 광범위한 심판 후보군을 발굴하고, 이들을 대상으로 각종 세미나 및 FIFA 주관 대회에서의 실전 경험을 통해 역량을 평가했습니다.

또한, 국내외 경기에서의 경기 운영 능력에 대한 정기적인 평가를 실시하여 선발 기준의 객관성을 확보했습니다. 선발된 심판들은 이미 체력 코치, 물리치료사, 심리 전문가 등으로 구성된 전문 의료진의 지원을 받아왔으며, 월드컵 기간 동안 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 지속적인 관리를 받을 예정입니다. 심판진은 5월 31일 미국 플로리다주 마이애미에 집결하여 준비 세미나에 참여하며, 비디오 판독 심판은 댈러스로 이동하여 국제 방송센터에서 근무하게 됩니다. 주심, 부심 및 지원 스태프는 마이애미에 남아 경기를 준비할 예정입니다.\이번 발표에서 한국 심판은 한 명도 이름을 올리지 못했습니다. 2002년 한일 월드컵에서 김영주 심판이 주심을 맡은 이후, 한국은 월드컵 본선 무대에서 심판을 배출하지 못하고 있습니다. 이는 일본이 아라키 유스케 주심을 포함하여 두 명, 중국이 마닝 주심을 포함하여 세 명의 심판을 배출한 것과 비교해 아쉬운 부분입니다. 이러한 결과는 한국 축구 심판 육성 시스템 및 국제 경쟁력 강화에 대한 숙제를 남겼습니다. FIFA는 심판의 자질 향상을 위해 지속적인 투자와 지원을 아끼지 않을 것이며, 각국 축구 협회 역시 자국 심판의 경쟁력 강화를 위해 노력해야 할 것입니다. 특히, 유소년 심판 육성 프로그램 강화, 국제 심판 교육 프로그램 확대, 그리고 심판들의 국제 대회 경험 축적을 위한 노력이 필요합니다. 심판은 경기의 공정성을 확보하고 선수들의 안전을 보호하는 중요한 역할을 수행합니다. 따라서 심판의 역량 강화는 축구 발전에 필수적인 요소이며, FIFA와 각국 축구 협회의 적극적인 지원과 노력이 요구됩니다. 이번 월드컵 심판진 명단 발표를 통해, 한국 축구계는 심판 육성 시스템의 개선과 국제 경쟁력 강화를 위한 노력을 더욱 강화해야 할 것입니다.\피에를루이지 콜리나 FIFA 심판 위원회 위원장 겸 FIFA 심판 부서 총괄 책임자는 이번에 선발된 심판들이 명실상부한 세계 최고 수준의 심판들이라고 강조하며, 그들의 선발 과정과 지원 시스템에 대한 설명을 덧붙였습니다. 콜리나 위원장은 심판들이 지난 3년 동안 지속적으로 발굴되고 관찰되어 왔으며, 각종 세미나와 FIFA 주관 대회에서의 실전 경험을 통해 역량을 키워왔다고 밝혔습니다. 또한, 선발된 심판들은 체계적인 지원을 통해 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 관리받을 것이라고 설명했습니다. 이는 심판들이 월드컵 무대에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 FIFA가 제공하는 지원의 일환입니다. 이번 심판진 발표는 2026 북중미 월드컵의 성공적인 개최를 위한 중요한 시작점이며, FIFA는 심판진의 역량 강화와 공정한 경기 운영을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. 심판진의 전문성 강화는 선수들의 안전을 보장하고, 팬들에게 더욱 즐거운 경기를 선사하는 데 기여할 것입니다. 이번 월드컵에서는 어떤 심판들이 활약할지, 그리고 그들이 어떤 판정을 내릴지, 전 세계 축구 팬들의 관심이 집중될 것입니다. FIFA는 심판들의 공정한 판정을 지원하고, 경기 운영의 투명성을 높이기 위해 VAR 시스템을 더욱 발전시키고, 심판들의 VAR 활용 능력을 향상시키는 데 힘쓸 것입니다. 궁극적으로, FIFA는 심판, 선수, 팬 모두가 만족할 수 있는 최고의 월드컵을 만들기 위해 노력할 것입니다





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