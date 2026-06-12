2026 북중미 월드컵 한국, 체코에 2-1 역전승... 광화문광장 '붉은 물결' 환호

12일 서울 광화문광장에서 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 한국 대 체코 경기에 대한 거리응원이 펼쳐졌다. 한국이 2-1로 역전승을 거두자 시민들은 환호하며 경기를 즐겼다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 첫 경기에서 한국 축구 대표팀이 체코를 상대로 극적인 역전승 을 거뒀다. 12일 오후 1시(한국시간)에 시작된 경기에서 한국은 전반전을 0-0으로 마친 후, 후반 15분 체코의 라디슬라프 크레이치에게 선제골을 허용했으나, 8분 만에 황인범의 동점골이 터지며 분위기를 반전시켰다.

후반 35분, 오현규가 역전골을 성공시키며 한국이 2-1로 승리했다. 이날 경기는 서울 광화문광장을 비롯한 전국 각지에서 펼쳐진 거리응원 속에 치러졌다. 광화문광장에는 최대 6000명의 시민이 모여 대형 전광판을 통해 경기를 지켜봤다. 낮 최고기온이 30도 안팎까지 오르는 더운 날씨였지만, 시민들은 선캡과 양산, 선글라스, 손풍기 등으로 무장하고 목청껏 '대한민국'을 외치며 선수들을 응원했다.

직장인 이지선(29) 씨는 "점심시간에 밥도 안 먹고 경기를 보러 나왔다"고 말했으며, 연차나 반차를 사용해 광장을 찾은 직장인들도 많았다. 경기 초반 팽팽한 흐름 속에서 체코의 선제골이 터지자 광장에 있던 시민들은 벌떡 일어나 망연자실한 표정을 지었다. 그러나 8분 만에 황인범의 동점골이 나오자 분위기는 순식간에 반전됐다. 시민들은 제자리에서 폴짝 뛰며 기뻐했고, 오현규의 역전골이 터지자 함께 양팔을 번쩍 들고 환호성을 질렀다.

현장체험학습을 나왔다가 거리응원에 합류한 서울 도곡중학교 2학년 남학생 4명은 "역전했을 때 정말 죽는 줄 알았다. 도파민이 터졌다"며 "오늘 저녁에는 공부 대신 강남역에 유니폼을 사러 갈 것"이라고 말했다. 경기 종료 10여 분 후인 오후 1시 10분께 광장은 세종문화회관 일대를 제외하고 원활한 보행이 가능할 정도로 평소의 모습을 되찾았다. 광화문뿐만 아니라 전국 각지에서도 다양한 방식으로 응원이 이어졌다.

서울 홍대입구에 위치한 BBQ 매장은 경기 일정에 맞춰 오픈 시간을 앞당겨 손님을 맞았다. 이 매장은 최근 엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 두 차례 방문해 화제가 된 곳으로, 이날도 치킨을 먹으며 축구를 보는 손님들로 북적였다. 서울 중구 을지로의 달맞이광장바베큐 본점에서는 오비맥주 임직원 등 200여 명이 응원 유니폼을 맞춰 입고 '치맥'을 즐기며 경기를 관람했다. 한편, 잠실 핸드볼경기장 인근에서는 개표소 봉쇄 시위 현장에서도 시민들이 스마트폰이나 노트북으로 경기를 지켜봤다.

이들은 한 손에 태극기나 성조기를 들고 '부정선거' 등의 구호를 외치며 응원과 시위를 병행하는 모습을 보였다. 이날 한국의 승리는 월드컵 첫 경기에서 거둔 짜릿한 역전승으로, 팬들에게 큰 감동을 안겼다. 앞으로 한국은 같은 조의 다른 팀들과의 경기를 통해 16강 진출을 노린다. 광화문광장과 전국 응원 현장의 열기는 경기가 끝난 후에도 오래도록 이어졌다





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