2026 북중미 월드컵 한국 vs 체코, 멕시코 과달라하라서 '붉은 물결' 함성

멕시코에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 한국과 체코의 1차전에서 한국 응원단이 뜨거운 함성으로 팀을 응원했다. 한국 유니폼을 입은 팬들, 특히 손흥민 선수의 유니폼을 입은 팬들이 대부분이었고, 가족과 함께 아들의 생일을 특별하게 만들기 위해 온 부모, 여러 번의 월드컵을 현장에서 응원한 팬 등이 그 열기를 전했다.

2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기가 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열렸다. 한국을 응원하기 위해 멕시코를 찾은 팬들은 일찍부터 경기장을 뜨거운 붉은 물결로 가득 채웠다.

한국 대표팀 유니폼을 입은 팬들이 많았고, 특히 손흥민의 이름이 새겨진 유니폼이 압도적으로 많았다. 아버지 에두아르도 씨는 아들이 손흥민의 광팬이라 약 400만 원을 들여 아들을 위한 특별한 생일 선물로 경기를 관람하러 왔다고 말했다. 5번째 월드컵 관전이라는 김영남 씨는 현장의 분위기가 평소와는 완전히 다르며, 애국가가 울릴 때면 전율이 흐른다고 설명했다. 임 씨는 현지인들이 한국인에게 호감을 보이고 있어 사진을 여러 번 찍어줬으며, 손흥민의 마지막 월드컵이 될지도 모른다는 생각에 처음으로 현장을 찾게 됐다고 밝혔다.

경기 시작 시간이 다가오자 한국 선수들이 몸을 풀기 위해 나왔고, 선수 이름이 장내에 하나씩 울려 퍼질 때마다 뜨거운 환호가 터져 나왔다. 특히 전광판에 '캡틴' 손흥민의 얼굴이 등장하자 경기장 전체가 떠나갈 듯한 함성이 울려 퍼졌다





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