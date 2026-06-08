2026 북중미 월드컵 조별리그 판도를 예상하는 이영표 KBS 해설위원은 한국이 멕시코에 이어 2위가 될 것이라고 내다봤다. 그는 '가장 현실적인 시나리오는 최근 경기력과 홈 이점, 일방적인 응원을 등에 업은 멕시코가 A조 1위를 차지하는 것'이라고 말했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 판도를 예상하는 이영표 KBS 해설위원 은 한국이 멕시코에 이어 2위가 될 것이라고 내다봤다. 그는 '가장 현실적인 시나리오는 최근 경기력과 홈 이점, 일방적인 응원을 등에 업은 멕시코가 A조 1위를 차지하는 것'이라고 말했다.

한국이 멕시코에 이어 2위를 차지하면 체코와의 2위 경쟁이 시작될 것이라고 그는 말했다. 체코는 20년 만에 월드컵 본선에 올라 대부분이 첫 출전이지만, 한국은 훨씬 경험이 많다. 이영표 해설위원은 '압박감을 이겨내는 것도 실력'이라고 말했다. 그는 '체코는 20년 만에 월드컵 본선에 올라 대부분이 첫 출전이지만, 우리는 훨씬 경험이 많다.

그런 부분에 있어서 심리적으로 더 유리할 것'이라고 말했다. 한국 대표팀은 고지대 적응을 위해 일찌감치 미국 유타주 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 훈련해왔다. 이영표 해설위원은 '고지대 적응은 심폐 기능뿐 아니라 이곳 환경에 익숙해지는 차원에서도 중요하다'며 '현지 훈련을 일찍 시작한 우리 선수들이 이 점에서도 앞설 것'이라고 말했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

2026 북중미 월드컵 조별리그 이영표 KBS 해설위원 한국 축구 국가대표팀

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2026 북중미 월드컵 미국 내 분위기2026 북중미 월드컵이 개막을 4일 앞둔 미국 내 분위기는 다소 차분한 모양새다. 미국은 75%에 해당하는 78경기를 자국에서 개최할 예정이다.

Read more »

투표용지 부족 사태 | 연합뉴스2026년 6월 3일 열린 제9회 전국동시지방선거 당일, 전국 50개 투표소에서 투표용지가 부족하며 잠실투표소 등의 투표가 일시 중단·지연된 사...

Read more »

인천시, 2026 인천 공공디자인 공모전 개최인천시는 기후위기 시대 지속가능한 미래를 위한 시민들의 창의적인 아이디어를 발굴하고, 디자인으로 연결되는 창의도시 인천을 조성하기 위해 '2026 인천 공공디자인 공모전'을 개최한다.올해 공모전은 'Link Incheon : 디자인으로 연결

Read more »

2026 북중미 월드컵 앞둔 국내 기업들의 마케팅 경쟁삼성전자는 경기장에 디지털 사이니지를 대거 설치하고, 현대차는 공식 차량과 로봇 스팟을 지원한다. 유통·식음료 업계도 월드컵 특수를 노려 할인 행사와 굿즈를 선보인다.

Read more »

황희찬, 2026 월드컵서 손흥민과의 골 장면 재현 다짐한국축구 국가대표팀 황희찬이 2026 북중미 월드컵에서 4년 전 카타르 월드컵에서 손흥민과의 합작골과 같은 장면을 다시 연출하겠다고 밝혔다. 그는 팀 내에서 중간 역할을 하며 동료 선수들과 소통에 힘쓰고 있다고 말했으며, 첫 경기에 대한 중요성과 몸 상태에 대한 자신감을 드러냈다.

Read more »

삼성전자 노사 5개월 만에 임금 교섭 가결…후폭풍 예고삼성전자 노사 5개월여 진통 끝에 '2026 임금 및 단체협약' 잠정 합의안을 찬성률 73.7%로 가결, 반도체 생산 및 공급망 정상화에 돌입했어요.

Read more »