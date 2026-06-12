2026 북중미 월드컵 대한민국 대표팀 첫 승에 해외 한인들 환호

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 1차전 체코전에서 대한민국 축구 국가대표팀이.first victory를 거두자, 미국 샌프란시스코, 영국 런던, 남아프리카공화국 등 세계 각지의 한인들이 응원전을 벌이며 함께 기쁨을 나눴다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대한민국 축구 국가대표팀 의 첫 경기인 체코와의 조별리그 1차전에서 태극전사들이 값진 첫 승리를 거두었다. 이에 미국 샌프란시스코를 비롯한 해외 각지의 한인들이 응원전을 펼치며 대표팀의 선전을 함께 기뻐했다. 6월 11일(현지시간) 미국 샌프란시스코 한인회관에는 100여 명의 교민이 모여 대형 LED 패널로 경기를 함께 시청하며 응원을 이어갔다.

'위 아 코리아'라고 적힌 붉은 티셔츠를 입은 응원단은 북과 꽹과리를 두드리며 '대한민국' 구호를 외치고, '오 필승 코리아', '아리랑' 등 응원가를 불렀다. 경기 중 후반 22분 황인범의 동점골과 후반 34분 오현규의 역전골이 연이어 터지자, 참가자들은 모두 자리에서 일어나 얼싸안고 태극기를 흔들며 '대한민국'을 외쳤다. 회사 대표인 문선영 씨는 "요즘 K-브랜드들이 너무 잘나가는데 우리도 K-스포츠의 힘을 한번 느껴보고 싶어서 나왔다"며 "축구는 잘 모르지만, 회사 직원들과 함께 광장의 열기와 흥분을 느껴보려고 한다"고 말했다.

안상석 전 실리콘밸리 체육회장은 "마침 오늘 2대 1 승리와 오현규 선수의 득점을 예상했는데 그대로 돼서 두배로 기쁘다"며 "우리 동포분들이 애국심으로 응원 한마당을 펼쳤는데 승리해서 행복하다"고 강조했다. 백석진 씨는 "한인들이 다 같이 모여 한마음으로 승리를 기원했는데 그 마음이 경기를 뛰는 선수들에게 전해진 것 같다"며 흐뭇해했다. 경기에 앞서 부채춤, 방탄소년단(BTS) K-팝 커버댄스 등 다양한 축하 무대가 이어졌고, 익숙한 응원구호 '대한민국'이 흘러나오자 사람들이 다 같이 따라 하며 박수를 치기도 했다.

영국 런던의 주영한국문화원에도 교민과 현지 축구 팬 등 약 100명이 모여 대형 스크린으로 경기를 관람하며 한국어 해설과 함께 응원전을 즐겼다. 문화원은 "월드컵이 사람들을 하나로 연결하는 세계적인 축제인 만큼 이를 계기로 교민뿐 아니라 한국 문화를 사랑하고 축구를 좋아하는 현지인들이 함께 한국의 응원 문화를 경험하도록 이런 자리를 마련했다"고 설명했다. 한 교민은 "해외에서 많은 사람과 함께 대한민국을 응원할 수 있어 뜻깊었다"며 "한국어 해설과 응원 문화 덕분에 마치 한국에서 경기를 보는 것 같은 기분이었다"고 소감을 전했다.

남아프리카공화국에서는 경기가 새벽 4시에 시작하는 관계로 안전 문제로 오프라인 단체 응원은 하지 않았으나, 교민들은 새벽부터 일어나 각자 경기를 시청하면서 온라인 단체 대화방 등을 통해 함께 응원하고 승리 소식을 공유하며 기쁨을 나눴다. 남아공은 한국과 같은 A조에 속해 있어 더욱 관심이 높았다. 볼리비아인 베르나르도 라마요 씨는 한국 대표팀 응원전에 참여하려고 챗GPT로 응원 행사를 검색해 두 친구와 함께 샌프란시스코 한인회관을 찾았다.

아빠와 함께 응원을 온 11살 강린은 경기 전 "당연히 (한국 축구 대표훈이) 이겼으면 좋겠다. 3대 2로 이기면 좋을 것 같다"고 말했고, 7살 쌍둥이 할리와 하비는 수줍게 '필승 코리아' 슬로건을 흔들어 보였다. 이로써 대한민국 대표팀은 조별리그 첫 경기를 승리로 장식했고, 전 세계 한인들은 하나 되어 응원하며 민족적 자긍심을 느꼈다





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