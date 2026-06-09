2026 북중미 월드컵 개막 임박…멕시코 vs 남아공, 한국 체코와 첫전

2026년 FIFA 북중미 월드컵이 이틀 후에 개막한다. 멕시코와 남아공의 개막전을 비롯해 확대된 48개국 체제의 조별리그 일정과 한국 대표팀의 첫 상대인 체코에 대한 정보를 담고 있다.

2026년 FIFA 북중미 월드컵이 이틀 앞으로 다가왔다. 멕시코 과달라하라에서 개막전이 펼쳐지며, 멕시코와 남아공 의 대결이 예정되어 있다. 멕시코는 평가전에서 무패 행진을 이어가고 있으며, 홈 팬들의 열렬한 지원을 받아 첫 승리를 노린다.

반면 남아공은 언더독 입장에서 반전의 이변을 도모한다. 이번 대회는 역대 최대 규모로, 본선 진출국이 32개국에서 48개국으로 확대되었다. 조별리그는 4개국씩 12개 조로 나뉘어 진행되며, 각 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 추가로 32강 토너먼트에 진출한다. 이러한 확대는 출전 문턱을 낮춰 퀴라소, 요르단 등 여러 국가에 사상 첫 월드컵 본선 무대를 선사했지만, 우승을 노리는 강팀들에게는 체력 부담을 가중시킬 전망이다.

대한민국 대표팀은 홍명보 감독의 지도 하에 12일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 체코와의 첫 조별리그 경기를 치른다. 체코는 유럽 예선을 뚫고 올라온 복병으로, 한국은 물러설 수 없는 첫 승리를 위해 전력을 다할 예정이다. 한편 과달라하라 인근 사포판 역사 지구 보행자 전용 거리에는 월드컵 공식 조형물과 참가국을 상징하는 조형물이 설치되어 시민들의 관심을 끌고 있다. 미국 유타주 헤리먼에서는 대표팀이 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 마지막 훈련을 진행하며 결전을 준비하고 있다.

아시아 지역 2차 예선에서는 한국이 중국과의 경기에서 이강인의 선취골에 힘입어 승리를 거둔 바 있다





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